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Власти Белоруссии нашли способ заткнуть за пояс главную соперницу Лукашенко
31 июля 2020, 20:50 • 125 • Политика
В Республике началась борьба с агитационными плакатами
Кажется, белорусские власти нашли способ справиться с растущей день ото дня популярностью у населения главной оппонентки действующего лидера страны Александра Лукашенко по президентской гонке Светланы Тихановской. Как сообщает объединенный штаб претендентки на высший пост, госпредприятия и частные компании по наружной рекламе отказывают ей в размещении агитационных билбордов, пишет "Радио Свобода".
Отмечается, что Тихановская 30 июля подписала соглашение с государственной организацией "Гомельоблреклама" (единственной, которая согласилась сотрудничать с оппозиционеркой) о расклейке своих плакатов на семи билбордах в Гомельской области.
Но на следующий день директор компании позвонил и извинился: он не может выполнить договор, поскольку областной исполнительный комитет запретил ему это делать. В качестве причины такого шага была названа необходимость срочно разместить семь плакатов социальной рекламы.
В штабе Тихановской добавили, что госпредприятие "Минскреклама" вообще отказалось даже рассматривать возможность расклейки агитационных билбордов в столице. Там объяснили, что соцреклама важнее выборов. Кроме того, в оппозиционерами не хотят связываться и частные компании в Бресте и Гродно.
Напомним, накануне в Минске прошел митинг-концерт в поддержку Тихановской. "Утро.ру" сообщало со ссылкой на данные правозащитного центра "Весна", что мероприятие собрало рекордное количество участников – около 34 тыс. человек. Позже эта же организация заявила, что на митинге присутствовало 63 тыс. граждан.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
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