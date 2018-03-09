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Власти Бельгии назвали фейком сообщения о пропаже замороженных денег Каддафи

09 марта 2018, 18:09  •  103 • Политика
Напротив, опубликовавшее эти сведения издание Le Vif указало, что Минфин не опроверг информацию о пропаже 10 миллиардов евро со счетов Ливии.
Вице-премьер и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс назвал сведения о пропаже средств с замороженных счетов Ливии фейком. Ранее СМИ сообщили, что это якобы произошло в бельгийском банке Euroclear.
"Свобода прессы, конечно, нужна, однако если информация является ложной, она должна быть исправлена", - заявил Рейндерс. При этом редакция издания Le Vif, первой опубликовавшая сведения о происшествии со счетами Ливии, категорически отвергла обвинения в "фейк-ньюс".
По сведениям издания, Минфин Бельгии в ответ на запрос 2 марта сведений об исчезнувших 10 миллиардах евро, не смог опровергнуть эту информацию. "Нам ответили только, что казначейство не выдавало разрешения на размораживание средств, не уточняя", - сообщили в Le Vif.
Ранее издание сообщило, что с замороженных по решению ООН счетов Ливии в бельгийском банке Euroclear исчезло более 10 миллиардов евро.

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