Власти Бельгии назвали фейком сообщения о пропаже замороженных денег Каддафи

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Напротив, опубликовавшее эти сведения издание Le Vif указало, что Минфин не опроверг информацию о пропаже 10 миллиардов евро со счетов Ливии.

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс назвал сведения о пропаже средств с замороженных счетов Ливии фейком. Ранее СМИ сообщили, что это якобы произошло в бельгийском банке Euroclear.

"Свобода прессы, конечно, нужна, однако если информация является ложной, она должна быть исправлена", - заявил Рейндерс. При этом редакция издания Le Vif, первой опубликовавшая сведения о происшествии со счетами Ливии, категорически отвергла обвинения в "фейк-ньюс".

По сведениям издания, Минфин Бельгии в ответ на запрос 2 марта сведений об исчезнувших 10 миллиардах евро, не смог опровергнуть эту информацию. "Нам ответили только, что казначейство не выдавало разрешения на размораживание средств, не уточняя", - сообщили в Le Vif.

Ранее издание сообщило, что с замороженных по решению ООН счетов Ливии в бельгийском банке Euroclear исчезло более 10 миллиардов евро.