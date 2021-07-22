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Власти Аргентины отказались от указания пола в документах
22 июля 2021, 00:30 • 111 • Политика
Власти Аргентины начали выдавать паспорта без указания пола гражданина.
В Аргентине власти разрешили гражданам получать паспорт без указания пола.
Президент страны Альберто Фернандес выдал первые три образца документа без указания мужского или женского пола.
- заявил глава государства на церемонии выдачи новых паспортов
В графе "пол" теперь может стоять латинская буква "x".
Выбрать вариант "x" в графе "пол" смогут и иностранцы, получающие удостоверение личности для иностранных граждан или паспорта иностранных граждан, документы беженцев, передаёт "Красная Весна".
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