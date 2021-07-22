Власти Аргентины отказались от указания пола в документах

В Аргентине власти разрешили гражданам получать паспорт без указания пола.

Президент страны Альберто Фернандес выдал первые три образца документа без указания мужского или женского пола.

Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он - мужчина или женщина. Государство не должно это волновать, его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли налоги те, кто работает,