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Власти Аргентины отказались от указания пола в документах

22 июля 2021, 00:30  •  111 • Политика
Власти Аргентины начали выдавать паспорта без указания пола гражданина.
В Аргентине власти разрешили гражданам получать паспорт без указания пола.
Президент страны Альберто Фернандес выдал первые три образца документа без указания мужского или женского пола.
Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он - мужчина или женщина. Государство не должно это волновать, его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли налоги те, кто работает,
- заявил глава государства на церемонии выдачи новых паспортов
В графе "пол" теперь может стоять латинская буква "x".
Выбрать вариант "x" в графе "пол" смогут и иностранцы, получающие удостоверение личности для иностранных граждан или паспорта иностранных граждан, документы беженцев, передаёт "Красная Весна".

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