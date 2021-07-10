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Власти Афганистана заявили о русских в местных тюрьмах

10 июля 2021, 10:40  •  83 • Политика
В тюрьмах Афганистана находятся граждане России и Центральной Азии, рассказал советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.
В тюрьмах Афганистана есть граждане России и Центральной Азии. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.
Он заявил, что Афганистан не ждёт специальной поддержки от России.
"Мы не ожидаем от России какой-то специальной поддержки. Мы хотим, чтобы у нас было общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы. У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", - сказал Мохиб.
Сотрудничество с Россией же, по его словам, может быть как двусторонним, так и многосторонним, тут речь идёт о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что техническую поддержку Афганистан ждёт от России, Индии и Китая.
После вывода американских войск в Афганистане обострился конфликт с террористической организацией "Талибан"*. Талибам удалось почти полностью захватить страну.
*"Талибан" - организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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