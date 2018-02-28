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Власти Афганистана готовы признать "Талибан" политической группой
28 февраля 2018, 13:09 • 98 • Политика
Высшее руководство Афганистана и президент страны Ашраф Гани выступили за признание исламского радикального движения "Талибан" политической группой.
Высшее руководство Афганистана и президент страны Ашраф Гани намерены признать политической группой исламское радикальное движение "Талибан", запрещенное в России. Сейчас идет подготовка мирного договора с талибами. О сроках его подписания пока не сообщается.
"Талибан" исторически считался в Афганистане преступной группировкой. Теперь мы наблюдаем уникальное политическое решение. Гани заявил о подготовке мирного договора в ходе встречи представителей стран-участников Кабульского процесса. Кабул, по словам Гани, сможет выдать гражданские паспорта членам "Талибана", а также их семьям.
Мирный договор будет готовиться с учетом мнений самих талибов.
Стоит добавить, в течение последних нескольких лет центральное правительство в Кабуле утратило контроль над большей частью провинций страны. Таким образом, безопасность в стране ухудшилась.
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