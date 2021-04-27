Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам

На украинском телевидении житель Одессы напрямую обрисовал то, что сейчас происходит в стране. Он отметил, что все разговоры о некой "оккупации Россией" разбиваются о реальность. В частности, указал зритель, представители Запада захватили рычаги влияния на Украине.

Неприятную правду о происходящем в стране пришлось выслушать от обычного зрителя ведущим украинского телеканала "Наш". В утреннем эфире житель Одессы, представившийся как Артём, возразил по поводу навязываемого определения "оккупация Россией".

По его мнению, в Незалежной явно не русские влияют на местные власти проводить непопулярные реформы. Почему в Киеве считают "оккупантом" Россию, если в действительности власть на Украине захватывает Запад, попытался узнать зритель у ведущих. Но этот разумный вопрос так и остался неотвеченным, а один из ведущих и вовсе назвал это несопоставимым.

Без аргументов он заявил в ответ, что оккупация - "это другое", но переубедить зрителя ему не удалось.

Житель Одессы, в свою очередь, продолжил озвучивать то, о чём предпочитают не говорить в незалежных медиа - что Запад от Киева требует проводить непопулярные реформы, а также что в украинскую власть внедряет своих "подготовленных" людей.

"Если мы так громко кричим про "аннексию" Крыма и Донбасса, то почему мы молчим про геноцид со стороны Запада? По указке западных финансовых и нефинансовых структур мы проводим абсолютно непопулярные реформы", - посетовал телезритель.