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Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам

27 апреля 2021, 21:50  •  281 • В мире
На украинском телевидении житель Одессы напрямую обрисовал то, что сейчас происходит в стране. Он отметил, что все разговоры о некой "оккупации Россией" разбиваются о реальность. В частности, указал зритель, представители Запада захватили рычаги влияния на Украине.
Неприятную правду о происходящем в стране пришлось выслушать от обычного зрителя ведущим украинского телеканала "Наш". В утреннем эфире житель Одессы, представившийся как Артём, возразил по поводу навязываемого определения "оккупация Россией".
По его мнению, в Незалежной явно не русские влияют на местные власти проводить непопулярные реформы. Почему в Киеве считают "оккупантом" Россию, если в действительности власть на Украине захватывает Запад, попытался узнать зритель у ведущих. Но этот разумный вопрос так и остался неотвеченным, а один из ведущих и вовсе назвал это несопоставимым.
Без аргументов он заявил в ответ, что оккупация - "это другое", но переубедить зрителя ему не удалось.
Житель Одессы, в свою очередь, продолжил озвучивать то, о чём предпочитают не говорить в незалежных медиа - что Запад от Киева требует проводить непопулярные реформы, а также что в украинскую власть внедряет своих "подготовленных" людей.
"Если мы так громко кричим про "аннексию" Крыма и Донбасса, то почему мы молчим про геноцид со стороны Запада? По указке западных финансовых и нефинансовых структур мы проводим абсолютно непопулярные реформы", - посетовал телезритель.

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