Власть валяется под ногами – кто поднимет?

Воскресные выступления в Киеве продемонстрировали, что на Украине сложилась классическая революционная ситуация в соответствии с ленинской формулой «верхи не могут, а низы не хотят». Зеленский и его команда неспособны управлять страной, да что там управлять – «слуги народа» не в состоянии отстоять свою точку зрения ни по одному вопросу насущной повестки. Разведение войск? Давайте через неделю! Прекращение огня? Мы готовы, но – завтра! Формулу Штанмайера принимаем, но немного отредактируем.

Если ставленник главы МВД Арсена Авакова националист Андрей Билецкий проявит настырность, а его покровитель нарушит «договорённости о взаимном ненападении» с Коломойским, то третий украинский майдан вполне может закончиться сменой власти. Недавний заокеанский провал деморализовал Зеленского и его команду настолько, что марионеткам Коломойского, кажется, расхотелось играть в президента Голобородько. А вчерашние выступления бандеровцев окончательно сломили «Зе! команду» - к позорищу добавился страх. Можно ли в таком состоянии управлять страной – вопрос риторический.

Наверняка это понимают и олигархи. Мы уже писали, что среди них зреет бунт, а застрельщиком у бунтарей – сам Ринат Ахметов. Обозначившийся на прошлой неделе раскол во фракции «слуг народа» выводит в самостоятельные игроки ещё одного воротилу – Виктора Пинчука. Бежавшие за границу миллиардеры Григоришин и Хорошковский тоже имеют достаточно оснований, чтобы скинуть обманувших их ожидания «слуг народа». А у Авакова достаточно силовых ресурсов, чтобы дать олигархам то, чего они так вожделеют – возможность отомстить. А ещё у Авакова имеется собственная марионетка – Билецкий.

Как показал последний майдан, чтобы сбросить власть в Киеве достаточно нескольких сотен вооружённых боевиков. У Авакова есть такой ресурс. Вопрос лишь в том, захочет ли он этим ресурсом воспользоваться. Или, иначе говоря, смогут ли желающие устроить новую властную рокировку уговорить Авакова им подыграть? Коломойский оказался слишком жадным и неспособным договариваться – он уже подбирается и к Одесскому припортовому заводу, и к Приватбанку, и к Криворожстали. Сейчас самое время противостоять его наглому напору – чуть замешкаешься, и будет поздно.

Будет странно, если Аваков с Билецким не воспользуются нынешней ситуацией, когда власть валяется буквально у них под ногами. Но ещё более странно, что украинской ситуацией, кажется, не собираются воспользоваться в Москве. А ведь другого такого раза может больше и не возникнуть.