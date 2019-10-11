Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Технология подмены: в ЦБ рассказали о новом способе обмана банковских клиентов
Главная битва
Главный изъян даже повышенной страховой пенсии: В РАНХиГС рассказали, что не про...
Владимир Путин встретился с руководителями международных спортивных организаций
Главная / Украина

Власть валяется под ногами – кто поднимет?

11 октября 2019, 03:09  •  73 • Украина
Воскресные выступления в Киеве продемонстрировали, что на Украине сложилась классическая революционная ситуация в соответствии с ленинской формулой «верхи не могут, а низы не хотят». Зеленский и его команда неспособны управлять страной, да что там управлять – «слуги народа» не в состоянии отстоять свою точку зрения ни по одному вопросу насущной повестки. Разведение войск? Давайте через неделю! Прекращение огня? Мы готовы, но – завтра! Формулу Штанмайера принимаем, но немного отредактируем.
Если ставленник главы МВД Арсена Авакова националист Андрей Билецкий проявит настырность, а его покровитель нарушит «договорённости о взаимном ненападении» с Коломойским, то третий украинский майдан вполне может закончиться сменой власти. Недавний заокеанский провал деморализовал Зеленского и его команду настолько, что марионеткам Коломойского, кажется, расхотелось играть в президента Голобородько. А вчерашние выступления бандеровцев окончательно сломили «Зе! команду» - к позорищу добавился страх. Можно ли в таком состоянии управлять страной – вопрос риторический.
Наверняка это понимают и олигархи. Мы уже писали, что среди них зреет бунт, а застрельщиком у бунтарей – сам Ринат Ахметов. Обозначившийся на прошлой неделе раскол во фракции «слуг народа» выводит в самостоятельные игроки ещё одного воротилу – Виктора Пинчука. Бежавшие за границу миллиардеры Григоришин и Хорошковский тоже имеют достаточно оснований, чтобы скинуть обманувших их ожидания «слуг народа». А у Авакова достаточно силовых ресурсов, чтобы дать олигархам то, чего они так вожделеют – возможность отомстить. А ещё у Авакова имеется собственная марионетка – Билецкий.
Как показал последний майдан, чтобы сбросить власть в Киеве достаточно нескольких сотен вооружённых боевиков. У Авакова есть такой ресурс. Вопрос лишь в том, захочет ли он этим ресурсом воспользоваться. Или, иначе говоря, смогут ли желающие устроить новую властную рокировку уговорить Авакова им подыграть? Коломойский оказался слишком жадным и неспособным договариваться – он уже подбирается и к Одесскому припортовому заводу, и к Приватбанку, и к Криворожстали. Сейчас самое время противостоять его наглому напору – чуть замешкаешься, и будет поздно.
Будет странно, если Аваков с Билецким не воспользуются нынешней ситуацией, когда власть валяется буквально у них под ногами. Но ещё более странно, что украинской ситуацией, кажется, не собираются воспользоваться в Москве. А ведь другого такого раза может больше и не возникнуть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 03:09
Власть валяется под ногами – кто поднимет?
10 октября 2019, 23:39
Зеленский назвал себя хорошим президентом
10 октября 2019, 21:54
Зеленский не знает, сколько уйдет на урегулирование в Донбассе, но рассчитывает на год
10 октября 2019, 10:39
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
10 октября 2019, 14:09
Миссия МВФ в Молдове заговорила о «корректировке» тарифов
10 октября 2019, 20:24
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
05 октября 2019, 20:09
СМИ: Перри призывал Киев включить американцев в правление «Нафтогаза»
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
05 октября 2019, 16:54
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.