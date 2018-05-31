Власть в России предпочитает блондинок

Четыре женщины, вошедшие в новый Кабинет министров, очень разные, и если есть что-то, безусловно, их объединяющее, то это, как ни странно, - цвет волос. Накануне Всемирного дня блондинок корреспондент «КП» осмотрелся вокруг и с удивлением осознал, что брюнеткам в большой политике делать просто нечего...

Татьяну Голикову уже много лет называют «главной блондинкой Кремля» даже несмотря на то, что собственно в Кремле она не работает. Тем не менее именно яркий образ не дает ей затеряться ни в Счетной палате, ни среди двух десятков министров правительства. Голикова настолько уверена в себе, что приходила на шпильках даже на встречу к президенту страны, докладывая о триллионных нарушениях бюджета.

Ксения Собчак из «блондинки в шоколаде» превратилась в блондинку в политике.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вряд ли она изменит своему стилю и на посту вице-премьера. Хотя сама Татьяна утверждает, что ее образ на работу никак не влияет.

- У меня с коллегами-мужчинами очень хорошие отношения сами по себе. Так что женские чары я на них не распространяю, - признавалась Голикова журналистам. - И вообще никогда не кокетничаю с целью получения результата по работе.

Вице-премьер Ольга Голодец теперь отвечает не за социалку, а за культуру и спорт. Но прическу сохранила прежнюю. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Официальный представитель МИДа Мария Захарова - одна из самых ярких блондинок не только в российской, но и в мировой политике. Однако даже она не смогла объяснить популярности светлых тонов волос в коридорах власти.

- Не знаю, - ответила Захарова на вопрос корреспондента «КП». - Мужчины-политики, которые считают нормальным красить волосы, тоже становятся блондинами.

Представитель МИДа Мария Захарова стала заметной блондинкой еще в институте. И остается такой до сих пор.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Есть здесь необходимость впечатлить мужской электорат, который, как известно, пусть подсознательно, но предпочитает блондинок?

- Думаю, это индивидуально. Мне пришлось стать блондинкой на последнем курсе института, потому что темно-русый цвет волос не оставался в памяти преподавателей. И они каждый раз на экзамене говорили, что я не ходила на лекции. Было обидно.

Вице-премьер Ольга Голодец, министр просвещения Ольга Васильева и министр здравоохранений Вероника Скворцова не настолько радикальные, но тоже блондинки. Как и третий, согласно Конституции, человек в российской структуре власти - глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом все они появляются на публике с безупречной укладкой, хотя, как это делается при бесконечных разъездах, сложно даже представить.

Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко воскрес через 20 часов Министр просвещения Ольга Васильева старается всегда выглядеть безупречно. А значит, и поправить макияж с прической на «переменках» заседаний - дело святое. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Если посмотреть чуть шире, то окажется, что и за пределами исполнительной власти в России самые яркие политики - сплошь блондинки. Депутаты Ирина Яровая, Наталья Поклонская, сенатор Елена Мизулина. Да даже Ксения Собчак - единственная женщина, участвовавшая в нынешних президентских выборах, и та белокурая.

А КАК У НИХ?

Может, это чисто российская особенность? Как бы не так! И на Западе джентльмены и дамы тоже выбирают в лидеры блондинок. Ангела Меркель, Тереза Мэй, Хиллари Клинтон, Марин Ле Пен, Юлия Тимошенко с ее 100 способами уложить прическу. Да и жены лидеров США и Франции, сделавшие немало для успеха мужей - Мелания Трамп и Брижит Макрон, - какого они цвета?

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Светлые волосы - маскировка для сильной женщины

Роман ГОЛОВАНОВ

- Есть много анекдотов про блондинок, и этот миф сбивает людей с толку, - рассказал «КП» политтехнолог Андрей Богданов. - К блондинкам сформировалось не слишком серьезное отношение.

Принято считать, что им легче располагать к себе мужчин, коих в коридорах власти у нас больше, чем дам. Хотя на деле женщины - депутаты и чиновницы, - как правило, более властные. А светлый цвет волос - удачная маскировка. За ним сразу и не разглядишь Екатерину Великую.

У самих блондинок на этот счет особое мнение. «КП» позвонила телеведущей Кате Гордон, которая пыталась участвовать в президентских выборах.

- Все больше и больше женщин красят волосы в светлый цвет, я же с детства натурально белобрысая, - тут же похвасталась Гордон. - Блондиностость нашей политики связана с возрастными особенностями. Совсем молоденьких там, ясное дело, мало, а женщин после 35 - 40 - много. А стилисты рекомендуют женщинам среднего возраста выбирать светлые тона. Это как надел белую рубашку - и выглядишь гораздо лучше. Хитрость такая: перекрась нас в брюнеток - и это прибавит нам 5 лет сразу.