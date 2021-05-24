Власть в Петрозаводске держат выходцы из 90-х

В столице Карелии Петрозаводске произошла смена власти. На должность сити-менеджера республиканской столицы вместо бывшей учительницы Ирины Мирошник, которую считали возможной ставленницей депутата и бизнесмена Геннадия Боднарчука (широко известного в определённых кругах по прозвищу Гена Кремень), пришёл бывший судебный пристав и заместитель губернатора Карелии по внутренней политике Владимир Любарский. Впрочем, и его тоже считают фигурой несамостоятельной, утверждая, что Любарский может стать ширмой широко известного всё в тех же определённых кругах депутата и бизнесмена Виталия Красулина.

До 2015 года Петрозаводск был своеобразным форпостом демократии на северо-западе России – здесь не просто выбирали мэров всенародным голосованием, но при этом ещё шансы на победу имели и представители оппозиции. Так, в 2013 году выборы градоначальника выиграла шедшая от «Яблока» Галина Ширшина, сумевшая обогнать тогдашнего мэра Петрозаводска и представителя «Единой России» Николая Левина. После столь позорного поражения партия власти решила с демократией заканчивать – против окружения Ширшиной возбудили ряд уголовных дел, её саму с помощью депутатов Петрозаводского горсовета отправили в отставку, а заодно отменили и всенародные выборы мэра города, заменив их назначением «сити-менеджера». Теперь главу Петрозаводска назначает специальная комиссия, в которую входят представители региональной власти и депутаты Петросовета, отчего вопрос о личности градоначальника окончательно стал вопросом внутриэлитного консенсуса. А поскольку нынешняя карельская элита почти целиком родом из 90-х, то и решения принимаются соответствующие.

Кремень и учительница

Первым назначенным сити-менеджером стала одна из заместительниц Ширшиной – бывшая учительница Ирина Мирошник, тихая, незаметная и малоинициативная. Говорят, когда ей сообщили, что именно она должна возглавить столицу региона, то Мирошник даже плакала, отказываясь от должности. Однако на тот момент все рычаги власти в Петрозаводске находились в руках успешного предпринимателя и спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, ещё со времён студенческой юности носившего прозвище Кремень. Сам он объяснял его своими успехами в спорте, однако злые языки уважительно поговаривали, что «погоняло» было получено за неуступчивость в бандитских разборках. Именно Боднарчук был человеком, который организовал «снос» Галины Ширшиной в Петросовете, получив в качестве благодарности возможность посадить на главное место в городе своего человека. Ирина Мирошник, попавшая во власть почти случайно и в силу личностных особенностей не готовая противостоять обаятельным пацанам, сменившим спортивные костюмы на пиджаки и галстуки, подходила ему идеально. Потому Кремень популярно объяснил бывшей учительнице, как ей надо себя вести, и та всё поняла и согласилась. После чего Боднарчук взял все неформальные рычаги управления городом на себя, оставив сити-менеджеру фактически представительские функции.

Так могло продолжаться долго, однако в какой-то момент Гена Кремень, похоже, начал раздражать федералов. Летом 2020 года Боднарчук был задержан по подозрению во взятках. По версии следствия, в 2018–2019 годах он получил от представителей коммерческих организаций более 1,5 млн рублей за то, что помогал получать разрешения на строительство. Потом появились и новые обвинения. Любопытно, что, хотя Боднарчук скоро отметит годовщину своего нахождения в СИЗО, признательных показаний он так и не дал, полностью оправдывая своё юношеское прозвище. Тем временем оставшаяся без неформального руководителя Ирина Мирошник совсем потерялась и с облегчением сложила с себя функции главы города. После чего карельская элита выбрала вместо неё человека, который идеально отвечал её интересам.

От туалетов до госконтрактов

Владимир Любарский – типичный силовик. Начинал в милиции, руководил республиканским отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, позже перебрался в Москву, где стал советником директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова, а когда того отправили руководить Карелией, вернулся вместе с ним, заняв должность советника по внутренней политике. Так, во всяком случае, явствует из его биографической справки, которая легла на столы депутатов Петросовета. Однако в этом документе интересно не то, что в нем было написано, а то, о чём составители справки умолчали. Между моментом, когда Любарский ушёл из госструктур, и временем, когда он поступил на работу в ФССП, прошло несколько лет. За это время бывший полицейский успел и побыть индивидуальным предпринимателем, и поработать в службе безопасности у крупного карельского предпринимателя Виталия Красулина. Да и предпринимателем он был очень условным, фактически работая на того же Красулина и сдавая в аренду недвижимость в принадлежащем тому бизнес-центре. Красулин же в Карелии не просто знаменитость. В местной прессе очень любят добавлять в описание его регалий словечко «одиозный», и, похоже, не зря.

Свой путь в большой бизнес Красулин начинал с должности бармена. Потом был директором ломбарда, участвовал в приватизации городских туалетов, на месте которых появились первые коммерческие магазины, занимался пассажирскими перевозками в Петрозаводске, а примерно с середины нулевых переключился на разнообразные госконтракты. Сейчас у Виталия Красулина настоящая бизнес-империя, в составе которой и гостиницы, и рестораны, и строительные предприятия. ООО «Диетгрупп», соучредителем которого выступал Красулин, с 2015 года занимается поставками питания в лечебные учреждения республики, заключив госконтрактов на 676 млн 53 тыс. рублей. Забавно, что при этом Красулин сохранил все ухватки времён своего становления – так, он оказался единственным депутатом Законодательного собрания Карелии, про которого говорили, что он не стесняется материться во время заседаний при включённом микрофоне. А пару лет назад заполучил себе индивидуальное место на общей парковке во дворе карельского парламента, где появилась табличка «Место парковки автомобиля депутата Красулина В.В.». Позже её убрали, но Красулин продолжил привлекать внимание прессы. В разгар пандемии депутат, говорят, якобы даже выступил против покупки новых машин для врачей скорой помощи.

Кстати, Красулин вообще принципиально выступает за снижение социальных расходов государства. Депутат, в частности, уверен, что причина экономических проблем республики… в высоких зарплатах жителей региона, которым по закону выплачивают 50% «северных» надбавок. На большинстве предприятий, впрочем, уже научились обходить этот норматив, устанавливая оклады на 50% ниже, чем в среднем по России, и получая в итоге тот же самый уровень зарплат – но владелец заводов и пароходов Виталий Красулин хотел бы, видимо, снизить и его.

Зато никаких претензий у Виталия Красулина не возникает к Фонду развития промышленности Карелии, который возглавляет его сын Артём Красулин. Этот фонд был создан по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова и предназначен для выдачи займов предпринимателям на модернизацию промышленности. За два года работы фонд выделил ровно два займа бизнесменам: один раз 38 млн, второй раз – 20 миллионов. При этом только на функционирование аппарата фонда под руководством Красулина-младшего за прошлый год было потрачено более 9 млн рублей.

Поэтому назначение на должность сити-менеджера Петрозаводска Владимира Любарского, который не только работал под началом Красулина, но и не стал скрывать своей давней дружбы с бизнесменом, было воспринято многими с большим опасением. Комментаторы вслух рассуждали о том, что «марионетку Боднарчука» сменил «человек Красулина». «Конечно, я понимаю, что такая связь вредит делу. Вдруг, мол, Любарский начнёт перенаправлять финансовые потоки на Красулина. Но, во-первых, глупо скрывать то, что есть – я его знаю давно, а, во-вторых, я всегда знал, где дружба, а где служба», – уверяет сам Любарский. И всё бы так, но остаются вопросы: почему составители официальной биографической справки решили скрыть факт работы нового сити-менеджера города на столь заметного бизнесмена? И не появится ли при городской администрации ещё пара-тройка фондов по развитию промышленности, которые чудесным образом возглавят не чужие тому же Красулину люди? Новейшая история Петрозаводска, увы, оптимизма на этот счёт не внушает.