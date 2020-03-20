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Власть стариков в США

20 марта 2020, 17:35  •  30 • Аналитика

Знаменательный факт: ведущие кандидаты в президенты США — все как на подбор величественные старики. Берни Сандерс — старик «слева», Джо Байден — старик «справа», а посредине самый молодой из них 73-летний Дональд Трамп, целующий американский флаг. Независимый кандидат «сбоку» миллиардер Блумберг — тоже старик!

«Глубинная» власть стариков


Американская демократия сегодня — это власть клуба стариков-миллиардеров, глубинная, неограниченная и маразматическая. Власть денег рождает власть стариков, у которых денег и связей всегда больше, чем у молодых. И старческого маразма тоже. Только последним можно объяснить параноидальные кампании о «сговоре Трампа и Путина» и «вмешательства в американские выборы».



Одних стариков сменяют другие, не менее надёжные. Попробуйте переубедить в чём-нибудь знакомого вам старика. А старика при деньгах и власти? Деньги стариков в сочетании с достижениями медицины стали проклятием для Запада.

«Глубинное государство» американской «демократии», по сути, — гибрид геронтократии с плутократией. И методы у них соответствующие, «времён Очакова и покоренья Крыма». Оболгали даже президента Трампа: чужой старик! Отсюда и ставки на «тёмных лошадок», вроде никому неизвестного доктора юриспруденции Барака Обамы при смотрящем за ним Джо Байдене.

«Но против времени закона их наука не сильна» (Пушкин)


Теперь в президентскую гонку вступает сам Байден. Подходящих «тёмных лошадок» не нашлось? При поддержке старика Джорджа Сороса, который должен будет нейтрализовать «украинское досье» Байдена через своих «соросят» на Украине. Вообще, Сорос — яркий представитель этого класса, просто живой мертвец ходит в телевизоре и вещает старые банальности об «открытом обществе» тривиального пропагандиста Карла Поппера, давно почившего и забытого.

Не только кандидаты в президенты, но и высшие чины разведслужб США и медиа — тоже отменные стариканы. Геронтократия со слабоумием у власти. Иногда эти старики величественно выглядят, но мыслят они по старым шаблонам.

Отсюда шаблонная паранойя: русские вмешались везде, поэтому «вирус Путина» поразил США — он поразил воображение этих стариков, живущих до сих пор в ХХ веке. Рушится их мир, и они срывают зло своё на России, Путине, Китае — другое им не приходит в голову.

Кризис демократии-геронтократии


Политический кризис в США — это кризис смены поколений, который властительный клуб стариков США перекладывает на Россию и лично Путина. Ибо (теоретически) святая демократия не может обрушиться в кризис смены поколений, и приходится скрывать, что в США нет «святой демократии», а есть «вмешательство России».

Запад впал в кризис по своей старости, поэтому американские выборы превратились в трагикомедию, соревнование стариков на трибунах, которые очень напоминают советские похоронные лафеты.

В ноябре мы узнаем, спасётся ли Америка на очередных президентских выборах. США явно идут по пути СССР, который в последние свои годы тоже устроил соревнование на лафетах. Наши потомки, если они будут, будут вспоминать это время как тяжёлые годы разгула демократии и маразма.
Виктор Каменев

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