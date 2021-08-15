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Власть "Талибану"* в Афганистане передаст бывший президент Карзай

15 августа 2021, 18:30  •  64 • Политика
В Афганистане после ухода с посла президента Ашрафа Гани создан совет, который передаст власть радикальному движению "Талибан"*. Видную роль в нём занимает бывший президент страны Хамид Карзай.
Кроме Хамида Карзая в совет вошёл Абдулла Абдулла, бывший премьер-министр Афганистана при президенте Гани. Созданному совету на данный момент передано управление Афганистаном, впоследствии ему предстоит передать власть "Талибану"*. Отметим, ранее представители "Талибана"* заявили, что не будут принимать власть из рук президента Ашрафа Гани.
Также стало известно, что администрацию президента Афганистана возглавит командующий силами "Талибана"* Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает РИА Новости.
Отметим, ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул стану и направился в Таджикистан. Ранее страну покинул маршал Дустум, направившийся в Узбекистан.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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