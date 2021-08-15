Власть "Талибану"* в Афганистане передаст бывший президент Карзай

В Афганистане после ухода с посла президента Ашрафа Гани создан совет, который передаст власть радикальному движению "Талибан"*. Видную роль в нём занимает бывший президент страны Хамид Карзай.

Кроме Хамида Карзая в совет вошёл Абдулла Абдулла, бывший премьер-министр Афганистана при президенте Гани. Созданному совету на данный момент передано управление Афганистаном, впоследствии ему предстоит передать власть "Талибану"*. Отметим, ранее представители "Талибана"* заявили, что не будут принимать власть из рук президента Ашрафа Гани.

Также стало известно, что администрацию президента Афганистана возглавит командующий силами "Талибана"* Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул стану и направился в Таджикистан. Ранее страну покинул маршал Дустум, направившийся в Узбекистан.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.