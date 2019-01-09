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Власть Путину ″на всю жизнь без изменения конституции″: Bloomberg прочит объединение России и Белоруссии
09 января 2019, 17:09 • 77 • Политика
Bloomberg прочит объединение России и Белоруссии и, как следствие, президенту России Владимиру Путину власть ″на всю жизнь без изменения конституции″. В своем материале издание также объясняет, какую роль в этом может сыграть так называемый ″налоговый маневр″ и будет ли белорусский лидер Александр Лукашенко обращаться к Западу за помощью.
Ранее мысль о том, что Россия может объединиться с Белоруссией, в результате чего сегодняшний президент России Владимир Путин станет главой нового объединения, уже появлялась в либеральных российских СМИ. Теперь эту же идею подхватили и на Западе.
В частности, Bloomberg опубликовал статью, в которой прочит не только объединение двух дружественных стран, но и уверяет, что в результате ″на всю жизнь без изменения конституции″ будет гарантирована власть Путину.
Издание уверяет, что объединение России и Белоруссии ″политически привлекательно″ для Путина, напомнив, что у него есть пять лет для следующего шага, поскольку еще раз на президентский срок в России он по закону не сможет остаться.
″И не только потому, что он может взять на себя значительно усиленный Верховный государственный совет в 2024 году, сохранив значительную часть своей власти на всю жизнь без изменения конституции, - отмечает автор материала. - Это хороший момент для Путина оказать давление на Лукашенко, не выглядя чрезмерно агрессивным″.
В данном случае СМИ напоминает о российском так называемом ″налоговом маневре″, в результате которого Минск ″может потерять миллиарды долларов″.
″Начиная с этого года Россия постепенно отменяет пошлины на экспорт нефти, которые сегодня составляют 30 %, и заменяет их более высоким налогом на добычу полезных ископаемых″, - объясняет издание, отметив, что теперь Белоруссии придется платить больше.
Автор материала уточняет, что обращение за помощью к Западу для Минска, мол, это не выход. И вряд ли для Лукашенко это ″привлекательный вариант″.
″Он подозревает, что США и Европейский союз хотят подорвать его почти абсолютную власть″, - пишет СМИ, отмечая, что белорусский лидер ″оказался между молотом и наковальней″.
Издание, впрочем, все же напомнило, что официальный представитель Кремля - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже комментировал ранее подобные слухи об объединении двух дружественных государств, отмечая, что это не предмет обсуждения.
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