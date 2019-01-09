Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину рассказали про научные горбы
На Украине рассказали об уровне охраны томоса об автокефалии
В СБУ назвали число наказанных за антиукраинскую пропаганду в соцсетях в 2018 го...
«Путин — подарок»: экс-глава ЦРУ объяснил существование НАТО
Главная / Политика

Власть Путину ″на всю жизнь без изменения конституции″: Bloomberg прочит объединение России и Белоруссии

09 января 2019, 17:09  •  77 • Политика
Bloomberg прочит объединение России и Белоруссии и, как следствие, президенту России Владимиру Путину власть ″на всю жизнь без изменения конституции″. В своем материале издание также объясняет, какую роль в этом может сыграть так называемый ″налоговый маневр″ и будет ли белорусский лидер Александр Лукашенко обращаться к Западу за помощью.
Ранее мысль о том, что Россия может объединиться с Белоруссией, в результате чего сегодняшний президент России Владимир Путин станет главой нового объединения, уже появлялась в либеральных российских СМИ. Теперь эту же идею подхватили и на Западе.
В частности, Bloomberg опубликовал статью, в которой прочит не только объединение двух дружественных стран, но и уверяет, что в результате ″на всю жизнь без изменения конституции″ будет гарантирована власть Путину.
Издание уверяет, что объединение России и Белоруссии ″политически привлекательно″ для Путина, напомнив, что у него есть пять лет для следующего шага, поскольку еще раз на президентский срок в России он по закону не сможет остаться.
″И не только потому, что он может взять на себя значительно усиленный Верховный государственный совет в 2024 году, сохранив значительную часть своей власти на всю жизнь без изменения конституции, - отмечает автор материала. - Это хороший момент для Путина оказать давление на Лукашенко, не выглядя чрезмерно агрессивным″.
В данном случае СМИ напоминает о российском так называемом ″налоговом маневре″, в результате которого Минск ″может потерять миллиарды долларов″.
″Начиная с этого года Россия постепенно отменяет пошлины на экспорт нефти, которые сегодня составляют 30 %, и заменяет их более высоким налогом на добычу полезных ископаемых″, - объясняет издание, отметив, что теперь Белоруссии придется платить больше.
Автор материала уточняет, что обращение за помощью к Западу для Минска, мол, это не выход. И вряд ли для Лукашенко это ″привлекательный вариант″.
″Он подозревает, что США и Европейский союз хотят подорвать его почти абсолютную власть″, - пишет СМИ, отмечая, что белорусский лидер ″оказался между молотом и наковальней″.
Издание, впрочем, все же напомнило, что официальный представитель Кремля - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже комментировал ранее подобные слухи об объединении двух дружественных государств, отмечая, что это не предмет обсуждения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
08 января 2019, 18:24
"Болтон делает большую ошибку": Эрдоган раскритиковал США из-за заявления по курдам
09 января 2019, 10:39
Одни домыслы, никаких фактов: В России отреагировали на статью о судьбе Скрипалей
09 января 2019, 13:54
Американский генерал заочно передал Курилы Японии и заявил, что США не приведут туда войска
08 января 2019, 18:24
По секретной горячей линии США и СССР передавали отрывки из Чехова и Пушкина
08 января 2019, 18:24
Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную фильтрацию"
09 января 2019, 07:24
"Отомстили за шатдаун": Демократы в США заблокировали закон о санкциях против Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
09 января 2019, 07:24
На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2019, 18:09
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
03 января 2019, 19:40
НЕпригорело от Зеленского
04 января 2019, 06:54
"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического центра на базе Житомирского агроуниверситета
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.