"Власть олигархата": Почему мы не видим громких отставок

• 66 • В России

Людям нужны деньги? Вот так неожиданность. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, дав интервью Владимир Познеру, попал во все соцсети. Люди в очередной раз увидели, как разнятся реальности человека на позиции министра и обычного гражданина. И, конечно, люди, которые смотрят вечером федеральный канал, не понимают: почему вот эти вот, которые просто не видят жизни за пределами Садового кольца, сидят на своих местах? Почему нет отставок?

Вот уж, действительно, новое видение картины Репина "Не ждали". Министр труда и соцзащиты удивился востребованности выплат на детей по 10 тысяч рублей. Для него и для его коллег стало неожиданностью, что люди тут же побежали за деньгами. Заявив, точнее, ляпнув об этом в интервью Познеру, Антон Котяков буквально взорвал интернет.

– 11-го Владимир Владимирович объявил об этой мере, – рассказал в эфире министр Котяков. – 12 числа было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Честно скажу, мы с коллегами не ожидали востребованности этой меры.

Вот уж неожиданность: не все имеют недвижимость за рубежом, не у всех есть частные самолёты для корги, не у всех доходы исчисляются шестью нулями, не у всех есть лишняя комната, чтобы изолировать заболевшего коронавирусом. Люди живут в тесных хрущёвках, массово теряют работу, увязают в кредитах и порой перед ними встаёт непростой выбор: на деньги, которые есть, за квартиру заплатить или продукты купить. Вот она – реальность, о которой не подозревают чиновники в дорогих костюмах.

Просто он живёт не так, как обычные люди, – отмечает президент "Столыпинского клуба" Евгений Тарло. – Он искренне не понимает. У него другой жизненный опыт. В ситуации, когда людям, извините, есть нечего, чрезвычайно сложной ситуации, удивляться этому – иногда лучше жевать и молчать, но говорить такие вещи министру непозволительно.

То же самое с Минздравом. Надо было меньше говорить и больше думать. Сами же опростоволосились с приказом о президентских выплатах медикам, которые работают с ковидными пациентами, и сами же, когда запахло жареным, свалили вину на врачей и губернаторов. Подумали, что президент не станет разбираться в правых и виноватых. Президент разобрался.

– По ряду регионов контроль доведения и начисления выплат осуществлялся Минздравом фактически в ручном режиме, – докладывал на совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко. – Поэтому к губернаторам и главным врачам у нас возникали вопросы по быстрому и точному доведению средств непосредственно до работников.

Опростоволосились с приказом о президентских выплатах медикам. Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

– Вы говорите, что были вопросы к губернаторам и к главврачам лечебных заведений, – прервал его президент. – Вы знаете, вопросы всегда есть ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятые, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже.

К министру экономического развития Максиму Решетникову тоже есть вопросы. Две недели назад президент озвучил программу поддержки системообразующих организаций по программе кредитования оборотных средств. Первые результаты, мягко говоря, оказались скромными.

– На сегодняшний момент 20 кредитов выдано, по миллиарду рублей в среднем каждый кредит, – рассказал Максим Решетников. – Это предприятия сферы машиностроения, медицинской промышленности, лёгкой промышленности, стройматериалов. Средний кредит, средняя ставка кредита для предприятий, для таких важных предприятий, – 3,8 процента. Всё, что сверх этого, субсидируется из федерального бюджета.

– 20 кредитов – это мало, – тут же сделал замечание молодому министру президент.

Люди, которые видят все эти выступления, – Котяковых, Мурашко, Решетниковых, "жаждут крови". Почему эти товарищи, далёкие от реальности, сидят в своих креслах? Это речь в тексте шла о новых героях, а есть ещё непотопляемый Силуанов (он, правда, сейчас, получив понижение по должности, что называется, "не отсвечивает", закопавшись в отчётах и бухгалтерских делах). Есть ещё Набиуллина. О ней вообще разговор особый. Да, сейчас она снижает ключевую ставку, как того требует президент. Но что мешало это сделать раньше, когда экономическая ситуация была не такой катастрофичной? Ещё полгода назад небольшая поддержка предприятий и бизнеса могла бы дать очень хороший экономический эффект. Но тогда ставку снижать было нельзя, а теперь можно. Почему? Испугалась госпожа Набиуллина? Медведева-то президент снял, а, значит, и до неё рука может дотянуться.

Госпожа Набиуллина сейчас снижает ключевую ставку, как того требует президент. Но что мешало это делать раньше? Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress

– Путин вполне может пригласить Эльвиру Сахипзадовну к себе и предложить ей написать заявление по собственному желанию, которое она немедленно напишет, – предполагает президент "Столыпинского клуба" Евгений Тарло. – Почему не делает? Всё сконцентрировано в руках президента, – он молодой, сильный, энергичный, но он не может вникать во все частности. Это невозможно. Должна работать система.

Почему не работает система? Это вопрос, что называется, в воздух. Важнее и куда интереснее спросить: что сделать для того, чтобы система заработала? Просто снять Силуанова, Набиуллину, Решетникова, Котякова? Бесполезно. Эффекта будет ноль.

– Сегодня власть олигархата выше, чем власть легитимных органов, – продолжает Тарло. – У них есть сотни рычагов для того, чтобы воздействовать на средства массовой информации, на депутатов, на министров: прямо, косвенно, опосредованно, через руководство. Вот эту систему нужно менять.

Что подразумевает Евгений Тарло, который говорит о власти олигархата, легко понять, если взять взаимоотношения министра экономического развития и банков. Ну не хотят они кредитовать бизнес и всё тут. И Решетников им не авторитет. И дело не в его персоне. На его месте может быть кто угодно: Иванов, Петров, Сидоров – Грефу и Костину всё равно. Потому что они в действующей системе координат находятся выше, чем Минэк. И для того, чтобы изменить эту систему, нужно чётко прописать механизмы взаимоотношения органов власти. Изменить Конституцию, изменить законы – о Центральном Банке и правительстве в том числе. Что за фрукт в действующей системе координат Центральный Банк? Он, вроде бы, независимый. Но независимый от кого? От МВФ очень даже зависимый. А должен подчиняться он не МВФ, а национальным властям. Это не значит, что Решетников сможет позвонить Набиуллиной и сказать: напечатай-ка мне деньги. Но это значит, что у ЦБ должны быть не только полномочия госоргана, но и ответственность. Это непростая работа. Очень сложная. Но это то, что сейчас нужно сделать. И сегодняшняя экономическая ситуация – то положение, в котором мы оказались – речь идёт и о падении цен на нефть, и о коронавирусе, – даёт для этого прекрасные возможности. Но, опять же, это не делается по щелчку пальцев в один день. Требуются чёткие, выверенные и хорошо обдуманные решения. Иначе корабль, – на котором все мы – пассажиры, - может пойти ко дну.

Путин стремится сохранить систему, – предполагает президент "Столыпинского клуба" Евгений Тарло. – Он ведёт корабль достаточно аккуратно и опасается больше навредить – я так это мотивирую. Вы же водите автомобиль или катер, особенно на воде, – возьмёте руль резко влево или вправо – корабль может просто утонуть. Большие корабли нужно вести очень осторожно и аккуратно.

Эксперты уверены: сейчас лучшее время для того, чтобы подвести черту под предыдущим 30-летним развитием страны. Было плохое, – и мы об этом подробно говорим на телеканале Царьград, но было и хорошее. Всё, нужно подвести черту и выстроить совершенно новую систему развития, в основе которой – человек. Безусловно, без политической воли первого лица – президента – здесь никак не обойтись. Увидим мы эту политическую волю? Хочется надеяться, что увидим. То, что Путин отправит в закат Медведева, никто же не ожидал. Мишустин и Белоусов – правильный выбор, и перемены в политике правительства налицо. Первый шаг сделан. Дальше – перекройка взаимоотношений органов власти.

Иваткина Мария

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