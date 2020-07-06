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Власть обещает то, что народ хочет слышать, а делает наоборот

06 июля 2020, 14:00  •  40 • Аналитика
«Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мёртвых», – писал когда-то Пушкин. Нынче его наблюдение устаревает. Любить разучились всех. Культовые, обожаемые политики исчезают из мира и живых и мёртвых. Наверное, из-за лучшей информированности. Рузвельт просидел в президентском кресле больше трёх сроков, а многие граждане США так и не узнали о том, что он паралитик. Сегодня такое невозможно.
Устаревает и другое представление. Толстой говорил, что совершенному, нравственному народу правительство не понадобится. А другой мыслитель сравнивал устройство государства со стеной. Мол, чем ровнее кирпичи, то бишь граждане, тем меньше нужно раствора, чтобы их скрепить. Как бы не так. Даже если представить, что в обществе настал идеальный порядок, чиновники всё равно найдут, что им регулировать. Хоть размеры огурцов на грядке. Ведь государство – частная собственность бюрократии. А кто с собственностью легко расстанется?
Ни украсть, ни покараулить
И кстати, а стоит ли вообще любить политиков? Тем более что они нас тоже не особенно любят. Черчилль говорил, что лучший аргумент против демократии – пятиминутный разговор с обычным избирателем. Основатель Израиля Бен-Гурион высказался ещё определённее: «Я знаю, чего хочет еврейский народ, но я знаю и то, что ему нужно». Отношение правителей к массе как к неразумному дитятке, которое при потакании ему натворит бед и тебя же в них обвинит, универсально. Что остаётся делать? Демонстрировать любовь и обманывать дитятко-народ в его же интересах.
Основатель греческой политической династии Папандреу-отец честно признавался: на выборах обещаем народу то, что он хочет слышать, а, получив власть, делаем что возможно. Старомодный идеалист… Партия «Сириза» в той же Греции обещала одно, а, придя к власти, сделала обратное. И если бы так поступали только в Греции. На последних выборах в Израиле левые шли под лозунгом «Только не Биби!». После чего усадили Биби Нетаньяху в кресло премьера. Группа обманутых избирателей обратилась в суд и даже потребовала денежную компенсацию с лидеров левых за обман. Но это рядового гражданина за выманенную обманом копейку в суде признают мошенником. А политическое мошенничество неподсудно и оттого многолико.
А вспомним историю про повышение пенсионного возраста! О каких только мелочах не трындели перед выборами.
А об этом умолчали. И так почти со всеми непопулярными мерами. В итоге всё чаще измордованный властной брехнёй народ вместо профессионалов выбирает любителей. Ничего не скажешь, симпатичные ребята – Зеленский на Украине и Пашинян в Армении. И, наверное, они искренне верили в свои слова, когда обещали народу покончить, наладить, предоставить. И скорее всего они не крадут, как предшественники. Но, как говорят в народе, не могут ни украсть, ни посторожить. Может, альтернатива из басни «по мне хоть пей, да дело разумей» и впрямь не хуже?
Протестуйте активнее, пожалуйста
Что остаётся делать людям? Для начала возмущаться этим напёрсточничеством. Потому что «наверху» с народным возмущением считаются, замеряют градус. Социологию недаром придумали: чтобы узнавать о недовольстве до того, как люди начнут швыряться камнями. И с общественным мнением власть считается. Настолько, что активно его формирует. Задаёт повестку для обсуждения, подкидывая мелкие жареные факты, которыми недавно сама возмущалась.
Есть у народа и сторожевая собака в виде СМИ. Только охранные навыки у неё теряются. А то и вовсе перестаёт она кусать власть, а лижет ей руки. А куда деваться, если независимые СМИ огосударствляются. Или лишаются влияния более изящными методами. Американский миллиардер запустил в Израиле бесплатную газету, собрав в неё лучшие «перья». Это стало ударом для других изданий, критиковавших премьера Нетаньяху и живущих за счёт денег читателей. Другой миллиардер, Лен Блаватник, разбогатевший на приватизации предприятий после распада СССР, стал владельцем телеканала, который затерзал Нетаньяху расследованиями. Кстати, Блаватник владел и в России издательским домом, выпускающим газеты в регионах.
Ещё у народа есть право на протест. Но и его власть научилась поворачивать в свою пользу. Она, как мазохист, даже получает удовольствие. Ну давайте, давайте, протестуйте активнее. Да, так поступает не всякая власть. Российская бездумно пресекает одиночные пикеты и инсталляции, даря участникам политические биографии и широкую известность. А ведь есть у кого поучиться. После майдана витрина украинской власти поменялась, а нутро стало ещё более воровским. Дабы отвлечь от этого очевидного факта, надо провоцировать на протесты сторонников и противников Бандеры, прихожан разных церквей.
А какой пропагандистский эффект от безбрежных свобод? Гей-активист Вадим Блюмин сокрушается: «Когда поднимаются вопросы прав человека или арабо-израильского конфликта, те же политики, которые для нас ничего не сделали, а, наоборот, ведут с нами борьбу, начинают размахивать радужными флажками, стремясь прикрыться нами, как фиговым листком: «Нет-нет, у нас очень либеральное общество. У нас тут пи…сы пахнут и процветают».
Хотя совсем без поддержки геи не остаются. На них, борьбу с сионизмом и прочие модные штучки через фонд «Новый Израиль» прошло 300 млн долларов. Откуда деньжишки? От арабских шейхов или от глубинного государства, заинтересованного в том, чтобы протесты не затухали и разбивались друг о друга?
Кривая ровнее прямой
На острове Кос раскопано древнегреческое поселение с маленьким круглым подиумом. На нём когда-то умещались вся политика и все древние СМИ. Каждый мог выступить и проголосовать. Идеал демократии! Увы, не все были Цицеронами. Решения под воздействием зажигательных, а часто и лукавых речей принимались эмоционально. Новгородским вече манипулировали богатеи. Запорожским майданом тоже, что прекрасно описано у Гоголя.
Представительная демократия, когда ты делегируешь другому свои полномочия, сегодня неизбежна. Но кое-что из прошлого вполне можно позаимствовать – решение важнейших вопросов сообща. Можно сколько угодно критиковать референдум по конституционным поправкам, но сам формат можно только приветствовать. Его активно следует использовать в регионах. Протестуют жители области против мусорного полигона. Обещанные взамен абстрактные миллиарды их не вдохновляют. Так разделите их на всех персонально и проведите референдум. Мол, вот тебе сумма и гарантии экобезопасности – да или нет? Без омоновских страстей и безумных безрезультатных трат на закапывание протеста. Так же можно решать вопросы о бюджетных приоритетах. Пора отбирать у власти полномочия. Благо электронная эра этому очень способствует. Есть сети, есть форумы, не случайно названные этим древним словом. Почему-то развернулась кампания против сбора данных граждан, «электронного концлагеря». Её масштабы заставляют задуматься: не власть ли нас запугивает в очередной раз? Слишком уж подозрительно выглядит беспокойство о частной жизни. И почему концлагерь, а не нудистский пляж? Мы голые и власть голая. Её-то данные надо не защищать, как личные, а, наоборот, полностью открыть. И тогда кликом мышки мы сможем участвовать в принятии всех решений, как в Древней Греции. Глядишь, и предсказание Толстого сбудется – обойдёмся без правительства.

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