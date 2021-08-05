Власть не проявляет решительности. СМИ Ходорковского прикрыли, надо двигаться дальше

"Открытые медиа"*, "МБХ медиа"** и правозащитный проект "Правозащита Открытки"*** сообщили о завершении работы после того как к ним по ходатайству Генпрокуратуры России ограничили доступ. Реакция патриотической общественности может быть только одной: хорошо, но поздно и мало.

Либералы горько плачут. Либералам недоступны несколько сайтов. Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал доступ к сайтам "Открытые медиа" и "МБХ Медиа", которые были признаны связанными с нежелательными на территории России организациями. Напомним, ранее "Открытые медиа", "МБХ медиа" и правозащитный проект "Правозащита Открытки" по решению Генпрокуратуры были внесены в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. Так что в данном случае Роскомнадзор лишь выполнил требование Генпрокуратуры, а не выступал по своей собственной инициативе. Вряд ли кто ещё в России не знает, что эти проекты были созданы и финансировались Михаилом Ходорковским.

"Позвольте вам выйти вон!"

Блуждающий по заграницам Михаил Борисович, не оставляющий сладких мечтаний о свержении власти в России, потерял свои ресурсы, которые вещали на наших сограждан, выполняя чётко сформулированные миссии и выступая в качестве организаторов несогласованных акций и прочей "протестной" борьбы. Можно лишь сказать по этому поводу, что, мол, давно пора было это сделать. Но лучше поздно, чем никогда.

Пожалуй, суть либерального "плача" лучше всего выразил в своём Телеграм-канале журналист Дмитрий Колезев:

– Оба СМИ финансируются предпринимателем Михаилом Ходорковским. Причём "МБХ-Медиа" использовал домен appspot.com, который когда-то казался "неубиваемым", но теперь Роскомнадзор научился эффективно блокировать и его (заметка на полях: вздохнём же по светлым временам, когда РКН возглавлял шумный Жаров, грозный в своих заявлениях, но часто беспомощный, когда дело доходило до сути; его сменщик Липов, напротив, молчалив, но дурное своё дело знает лучше).

Ничего эпохального и сокрушительного в самом факте блокировки нет: "МБХ-Медиа", не зависящий, насколько я понимаю, от денег рекламодателей или количества трафика, может спокойно существовать дальше, если Ходорковский продолжит его финансировать. Пытается делать хорошую мину при плохой игре всё тот же Колезев, но не выдерживает и делится своими опасениями.

– Другой вопрос, какие ещё действия предпримет государство: будет ли объявлять журналистов иностранными агентами (как уже случилось с "Открытыми медиа") или, самое худшее, пытаться связать издания с виртуальной нежелательной организацией Open Russia, что автоматически сделает криминальным любое сотрудничество с ними.

И не зря опасался. Представитель Роскомнадзора уже заявил, что доступ к ресурсам заблокирован "по требованию ГП РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России" и назвал эти организации. Ими как раз и оказались Open Russia Civic Movement и Open Russia.

Что с того?

– Да бросьте, всегда можно получить доступ через VPN, – скажет любой хорошо информированный пессимист, читающий эти новости. И с ним можно было бы согласиться, если бы не два "но". "Но" первое – это всё же доступ не прямой и не столь простой, как включить утюг в розетку, а потому уже заблокированные ранее ресурсы мгновенно теряли свою аудиторию и так и не смогли её восстановить, довольствуясь лишь ограниченным кругом настоящих собственных фанатов. И второе "но" – а доступ к чему вы через эти VPN собираетесь осуществлять? "Открытые медиа" уже объявили о своём закрытии с 5 августа. Очередной "уникальный коллектив" пойдёт по миру в поисках счастья и нового рабочего места. Конечно, никто не отрицает возможности Ходорковского организовать что-то новое, например, запустить "Супероткрытые медиа" или ещё как-то переназвать старый по факту ресурс. Но на его раскрутку требуется время, время и ещё раз время, а не только деньги, которые МБХ, кстати, отсыпает уже не с прежней, вошедшей в легенды щедростью. А они были очень нужны именно в это время, чтобы организовать кампанию по дискредитации выборов в Госдуму и актуализировать борьбу за власть в России. О закрытии объявили уже и "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки". И тут можно прогнозировать точно такие же последствия.

К тому же, если вновь организованные Ходорковским ресурсы станут продолжать редакционную политику заблокированных ресурсов, то они просто повторят судьбы закрывшихся. И кто знает, может быть, действительно Михаилу Борисовичу волей-неволей придётся выполнять данное ранее обещание, о котором он сообщил сразу после освобождения:

Я не собираюсь заниматься политической деятельностью, о чём написал в письме президенту. Борьба за власть – это не моё.

Вместе с тем стоит отметить, что либеральная тусовка не осталась без своих СМИ, а потому все крики и стенания про "кровавый режим" и удушение "оппозиционной свободы слова" просто не в кассу. У либералов есть как минимум три мощных СМИ – "Эхо Москвы", "Новая газета", "Дождь", которые продолжают нести "демократию по-американски" в массы. Есть ресурсы официально признанного иноагентом "Радио "Свобода"*, включая "Крым реалии"*. Существует и достаточно большое количество региональных "либеральных" ресурсов в Сети. Формально все они худо-бедно выполняют требования российского законодательства, а если их ловят на каких-то нарушениях, весьма своевременно реагируют, устраняя проколы.

А потому стоны либеральных журналистов совершенно неуместны.

– Власть уничтожает оппозиционные СМИ в России. Журналистика всё больше становится откровенно опасной и малопрестижной (с точки зрения государства) профессией, – сетует всё тот же Колезев и задаётся риторическим вопросом. – До выборов полтора месяца – что ещё мы увидим в ближайшие недели?..

Мы тоже не знаем. Но, честно говоря, хотелось бы увидеть решительные действия власти. В том числе реализованные с помощью Роскомнадзора. Хватит уже "поливать" Россию на деньги с Запада. А ещё хотелось бы, чтобы наконец были прикрыты все ресурсы с пропагандой суицидов, с детской порнографией, с торговлей наркотиками и много чем ещё. Чтобы можно было сказать, что информационное пространство нашей страны надёжно перекрыто и больше не несёт угроз её гражданам.

*Нескольких журналистов издания "Открытые медиа" Минюст признал иноагентами - главреда Юлию Ярош, заместителя главреда Максима Гликина и журналиста Илью Рождественского.

*Включёны в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**"МБХ-Медиа" - неправительственная организация, признанная нежелательной в России.

***"Правозащита Открытки" - также внесена в список запрещённых на территории России.