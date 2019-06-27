«Власть не пойдёт против националистов»: как украинским улицам пытаются вернуть «российские» названия

Мэр Киева Виталий Кличко и глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявили, что будут бороться за то, чтобы проспекты Московский и Ватутина в Киеве были названы в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Ранее Окружной суд Киева отменил решения столичных властей о переименовании этих улиц из-за процедурных нарушений и широкого общественного резонанса. При этом харьковские власти вернули прежнее название одному из городских проспектов — теперь он снова носит имя маршала СССР Георгия Жукова. По словам источников RT в украинских политических партиях, после поражения Петра Порошенко на президентских выборах националистический прессинг в отношении судов и органов местной власти ослаб. Однако опрошенные RT эксперты сомневаются, что процессу декоммунизации будет дан обратный ход.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет бороться против возвращения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина их исторических названий. Накануне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании их в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

«Реванша не будет! Мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов», — цитирует заявление Кличко Интерфакс-Украина.

О стремлении остановить «реванш» заявил и директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он также намерен подавать апелляцию на решение суда.

«К сожалению, мы живём в стране, где суды выжидают изменения политической ситуации и в соответствии с этим принимают решения. Именно таким мне кажется решение, которое было принято 25 июня. Оно является элементом какого-то пророссийского реванша в Украине», — заявил Вятрович в эфире Oboz.tv

В свою очередь, в опубликованном на сайте судебного органа сообщении утверждается, что Киевский окружной суд частично удовлетворил иск общественных объединений «Еврейская правозащитная группа» и «Антифашистская правозащитная лига», требовавших отмены переименования.

Причиной в суде назвали нарушение процедуры и отсутствие надлежащего обоснования того, почему киевские проспекты должны носить имена деятелей украинского националистического движения. Отметили в суде и «широкий общественный резонанс», а также наличие подписанных горожанами петиций против переименований.

«Стали меньше бояться»

Решение о переименовании Московского проспекта Киевский горсовет принял в 2016 году, а проспект Ватутина решили переименовать в 2017-м. Тогда же общественность начала борьбу против скандальных инициатив.

Дело в том, что и Степан Бандера, и один из основателей Украинской повстанческой армии (УПА*) Роман Шухевич в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с гитлеровцами. Однако в официальной украинской историографии их считают национальными героями. При этом значительная часть населения такую точку зрения не разделяет.

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Николай Ватутин, в честь которого был назван один из проспектов в Киеве, в 1943 году в качестве командующего войсками 1-го Украинского фронта участвовал в освобождении Киева и значительной части Украины от немецко-фашистских захватчиков. Советский военачальник погиб в 1944 году после нападения боевиков УПА на его машину. Он был похоронен в Киеве. После государственного переворота на Украине в 2014 году памятники Ватутину, включая расположенный на его могиле монумент скульптора Е. В. Вучетича, неоднократно осквернялись украинскими националистами.

По словам Виталия Кличко, переименования Московского проспекта и проспекта Ватутина проходили в рамках процесса «декоммунизации», в основу которого легли четыре закона, подписанных Петром Порошенко в 2015-м. Они предусматривали борьбу с советским наследием. Результатом активной деятельности в этом направлении стал не только снос памятников, запрет компартии и коммунистической символики, но и массовая смена географических названий, которые далеко не всегда были связаны с коммунистической идеологией.

Так, на Украине появился город Днепр (бывший Днепропетровск) и Кропивницкая область (бывшая Кировоградская), улица Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри) а также улицы, названные в честь Бандеры и Шухевича.

Источник RT в украинской партии «Батькивщина» отмечает, что возвращение некоторым улицам в Киеве их прежних названий может говорить об «усталости» значительной части украинского общества от проявлений национализма. Собеседник RT напомнил, что Пётр Порошенко, предлагавший электорату ультранационалистическую программу, проиграл на последних президентских выборах.

«Новому президенту придётся заняться националистами, которые последние годы формировали повестку дня для всей страны. Население от непонятных людей в масках с битами в руках уже давно устало. Их безнаказанному поведению пора положить конец», — заявил представитель «Батькивщины».

Источник RT в партии «Народный фронт» также говорит, что украинцы в большинстве своём не поддерживали так называемую декоммунизацию.

«Киевляне не обрадовались переименованию крупного Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры. Все эти решения навязывались населению. После смены президента вся эта история пошла на спад», — утверждает собеседник RT.

В то же время директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с RT усомнился, что киевские топонимы зазвучат по-старому.

«Люди, принимающие решения по данным вопросам, стали меньше бояться давления власти, — считает Погребинский. — Но и активисты, добивавшиеся переименований, тоже стали меньше бояться. Так что это дело ещё далеко от завершения».

Предвыборный фактор

С решением Киевского окружного суда совпало ещё одно знаковое событие. В Харькове, как сообщают украинские СМИ, на зданиях рабочие начали устанавливать таблички с названием проспекта Жукова. 21 июня мэр города Геннадий Кернес подписал решение городского совета о возвращении этого названия бывшему проспекту Петра Григоренко. Ранее Кернес пообещал восстановить разрушенный националистами памятник советскому полководцу. По мнению Владимира Вятровича, это стало ещё одним проявлением «пророссийского реванша».

«На востоке страны люди не поддерживают насильственную украинизацию, выступают против навязанных им героев. Самым смелым оказался мэр Харькова Геннадий Кернес. Кличко, конечно, обещает снова переименовать проспекты. Но на самом деле он просто не хочет потерять избирателей-националистов», — считает источник RT в Радикальной партии.

Однако, как отмечают эксперты, мэр Харькова также рассчитывает на то, чтобы получить как можно больше народной поддержки: просто он занимает другую электоральную нишу, нежели Кличко.

21 июля на Украине пройдут досрочные Выборы в Верховную Раду. Кернес входит в первую десятку партии «Оппозиционный блок». Эта политическая структура ориентирована на электорат юго-востока страны, но, в отличие от своих главных конкурентов на этом поле — блока «Оппозиционная платформа—За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, — пока не может похвастаться высокими электоральными рейтингами. Если за «Оппозиционную платформу—За жизнь», согласно данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», готовы голосовать 12,1% украинцев, то за «Оппозиционный блок» — менее 2%, и в Раду по партийным спискам депутаты этой политической силы вряд ли смогут пройти.

Мэр Харькова Геннадий Кернес

РИА Новости

© Павел Пахоменко

«Кернес устраивает переименования в рамках своей избирательной кампании, — отметил в разговоре с RT политолог Ростислав Ищенко. — Чтобы собрать голоса хотя бы в мажоритарных округах, ему нужно демонстрировать определённые шаги. Поэтому Кернес и затеял историю с переименованием проспекта Жукова».

Что характерно, партия «Удар» Виталия Кличко также может надеяться лишь на прохождение в Раду по мажоритарным округам, так как отказалась от участия в выборах по партийному списку. «Ударники» Кличко выдвигаются на Западной Украине, где традиционно сильны националистические настроения.

Властная двусмысленность

Как отмечают эксперты, украинские политики на местах активно следят за изменением политической конъюнктуры. Помимо Кернеса и Кличко показателен пример мэра Днепра Бориса Филатова. В прошлом городской голова был верным соратником олигарха Игоря Коломойского и обещал «вешать» сторонников пророссийской ориентации, потом стал поддерживать Петра Порошенко и на выборах 2017 года говорил днепрянам о «мосте имени Степана Бандеры», отмечают политологи. Теперь же мэра обвиняют в затягивании слушаний по переименованию улицы Отто Шмитта в улицу Бандеры с целью саботировать акт декоммунизации.

«Весь этот процесс декоммунизации, вероятно, будет сворачиваться. У окружения Зеленского нет этого «патриотического» угара. Надеюсь, новый президент больше будет думать о благосостоянии людей и ремонтах жилфонда, а не о лозунгах», — предположил в беседе с RT представитель партии «Самопомощь».

В то же время из окружения Зеленского поступает противоречивая информация насчёт отношения нового лидера к возвращению прежних названий или очередным переименованиям. Так, его пресс-секретарь Юлия Мендель выступила за то, чтобы память Георгия Жукова была увековечена в Харькове, но в качестве исключения из процесса декоммунизации. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина обещал, что никакого «отката» в декоммунизации не будет, но на вопрос о проспекте Степана Бандеры в Киеве заявил, что хотел бы видеть больше названий улиц, которые «не вызывают конфликта». Окончательно всех запутал сам Зеленский, заявив 20 июня, что выступает за «декоммунизацию регулирования».

По мнению Ростислава Ищенко, «борьба со всем русским», символами общей с Россией истории под вывеской «декоммунизации» на Украине продолжится и при Зеленском. Тем более, что националисты в лице того же Вятровича уже призывают начать «деколонизацию» — ликвидацию символики, связанной уже не с Советским Союзом, а с Российской Империей.

«Власти Украины опираются на правые националистические силы. Этим силам нужно демонстрировать какие-то победы, — отмечает эксперт. — Поэтому они вначале ломали памятники Ленина, которые закончились, теперь занимаются переименованиями».

По словам Михаила Погребинского, при Зеленском власти в Киеве будут стараться угодить всем: и националистам Запада и жителям Юго-Востока страны, у которых другое представление об истории, её героях и национальных символах.

«Не думаю, что декоммунизации будет дан обратный ход, — считает Погребинский. — Что касается Запада Украины, то там всё останется так, как есть. Власть не пойдёт против националистов. А на Востоке и Юге могут произойти перемены».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).