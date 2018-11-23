«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германии закрыть «Миротворец»

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец». По его словам, это частный сайт, поэтому Киев не несёт за него никакой ответственности.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал ответ Киев на требование немецкого МИД закрыть украинский экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются персональные данные «врагов Украины». Недавно в «расстрельный список» сайта попал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, что вызвало гнев внешнеполитического ведомства Германии

По словам украинского посла, «Миротворец» это якобы сугубо частный интернет-сайт. В этой связи власти Украины не могут нести никакой ответственности за его содержимое. При этом дипломат отмечает, что Киев готов к «дискуссии» по поводу данного интернет-портала.

«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несёт ответственности за содержание домашней страницы этой организации», - пишет посол Украины в немецком издании Welt.

Напомним, что сайт «Миротворец» был создан по инициативе советника главы МВД Украины и депутата Верховной Рады Антона Геращенко, владельцем и руководителем портала значится замминистра по Крыму и Донбассу Георгий Тука. Тем не менее, когда на экстремистский сайт попадает информация кого-то из европейцев или американцев, в Киеве делают вид, что не имеют к «Миротворцу» никакого отношения.