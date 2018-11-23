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«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германии закрыть «Миротворец»

23 ноября 2018, 00:39  •  69 • Политика
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец». По его словам, это частный сайт, поэтому Киев не несёт за него никакой ответственности.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал ответ Киев на требование немецкого МИД закрыть украинский экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются персональные данные «врагов Украины». Недавно в «расстрельный список» сайта попал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, что вызвало гнев внешнеполитического ведомства Германии
По словам украинского посла, «Миротворец» это якобы сугубо частный интернет-сайт. В этой связи власти Украины не могут нести никакой ответственности за его содержимое. При этом дипломат отмечает, что Киев готов к «дискуссии» по поводу данного интернет-портала.
«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несёт ответственности за содержание домашней страницы этой организации», - пишет посол Украины в немецком издании Welt.
Напомним, что сайт «Миротворец» был создан по инициативе советника главы МВД Украины и депутата Верховной Рады Антона Геращенко, владельцем и руководителем портала значится замминистра по Крыму и Донбассу Георгий Тука. Тем не менее, когда на экстремистский сайт попадает информация кого-то из европейцев или американцев, в Киеве делают вид, что не имеют к «Миротворцу» никакого отношения.

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