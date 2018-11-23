|
«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германии закрыть «Миротворец»
23 ноября 2018, 00:39 • 69 • Политика
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец». По его словам, это частный сайт, поэтому Киев не несёт за него никакой ответственности.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал ответ Киев на требование немецкого МИД закрыть украинский экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются персональные данные «врагов Украины». Недавно в «расстрельный список» сайта попал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, что вызвало гнев внешнеполитического ведомства Германии
По словам украинского посла, «Миротворец» это якобы сугубо частный интернет-сайт. В этой связи власти Украины не могут нести никакой ответственности за его содержимое. При этом дипломат отмечает, что Киев готов к «дискуссии» по поводу данного интернет-портала.
Напомним, что сайт «Миротворец» был создан по инициативе советника главы МВД Украины и депутата Верховной Рады Антона Геращенко, владельцем и руководителем портала значится замминистра по Крыму и Донбассу Георгий Тука. Тем не менее, когда на экстремистский сайт попадает информация кого-то из европейцев или американцев, в Киеве делают вид, что не имеют к «Миротворцу» никакого отношения.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
16 ноября 2018, 09:09
|
17 ноября 2018, 04:55
|
17 ноября 2018, 16:09
|
21 ноября 2018, 12:39
|
16 ноября 2018, 09:24
|
19 ноября 2018, 01:39
|
19 ноября 2018, 07:28