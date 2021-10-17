Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса

«Майя Санду позволила стране войти в штопор и теперь не понимает, как справиться с проблемами»

Казалось бы, мечта молдавских евроинтегратов сбылась – к власти, наконец-то, пришло правительство «хороших людей» из команды Майи Санду, полностью прозападное. Однако спустя всего два месяца эксперты всё чаще предупреждают – стране грозит настоящий системный кризис, который может перейти в катастрофу национального масштаба. Руководящие должности во власти заняли выходцы из курируемых Западом НПО, однако все они уже успели продемонстрировать полную некомпетентность в вопросах государственного управления.

«С момента выборов прошло всего два месяца, но за это время социально-политическое и экономическое положение Молдовы существенно ухудшилось. Самыми драматическими провалами стали: рост заболеваемости населения коронавирусом, ежедневное повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также провал в газовой сделке с Россией»,

– сообщает интернет-издание «Эхо Молдовы».

Ситуация усугубляется ещё и резким подорожанием природного газа на европейских рынках, причём цены эти растут день ото дня и сегодня никто не может сказать, какие цены будут зимой в разгар холодов, отмечает издание. Всё это вместе с пандемией (борьба с которой отошла на второй план) внушает серьёзные опасения за будущее Молдавии.

В создавшейся сложной ситуации правительство вместе с президентом, казалось бы, должны прикладывать все усилия для того, чтобы это будущее максимально обезопасить для своих граждан. Но это только казалось. На самом деле президент Майя Санду вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей демонстрируют полнейшее спокойствие (или равнодушие?) ко всему происходящему в стране, ожидая, когда же прибудут «западные партнёры» и решат все проблемы. Всё внимание Санду и Гаврилицы сосредоточено на зарубежных поездках, каких-то встречах и переговорах ни о чём.

«Эхо Молдовы» напоминает, что вот уже две недели Майя Санду буквально исчезла из новостных лент, как-будто бы исчезли все инфоповоды, связанные с первым лицом в государстве. Может быть, всё дело в аресте генерального прокурора страны Александра Стояногло, обернувшееся массовыми протестами по всей стране, да провалы во внутренней и внешней политике, сильно ударившие и по рейтингу президента, и по имиджу партии «хороших людей».

Майе Санду нечего сказать гражданам страны, которые выходят с протестами на улицы, поэтому и старается лишний раз не напоминать о себе.

«Возможно, всё это и правильно с точки зрения политтехнологий, а если говорить о доверии народа, то тут уже ничего не поделаешь. Пора констатировать факт: Майя Санду не справилась с турбулентностью в период передачи власти, позволила стране войти в штопор и теперь банально не понимает, как справиться с навалившимися на её хрупкие женские плечи проблемами»,

– констатирует «Эхо Молдовы».