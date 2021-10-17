Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: &quo...
Главная / Украина

Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса

17 октября 2021, 01:25  •  21 • Украина
«Майя Санду позволила стране войти в штопор и теперь не понимает, как справиться с проблемами»
Казалось бы, мечта молдавских евроинтегратов сбылась – к власти, наконец-то, пришло правительство «хороших людей» из команды Майи Санду, полностью прозападное. Однако спустя всего два месяца эксперты всё чаще предупреждают – стране грозит настоящий системный кризис, который может перейти в катастрофу национального масштаба. Руководящие должности во власти заняли выходцы из курируемых Западом НПО, однако все они уже успели продемонстрировать полную некомпетентность в вопросах государственного управления.
«С момента выборов прошло всего два месяца, но за это время социально-политическое и экономическое положение Молдовы существенно ухудшилось. Самыми драматическими провалами стали: рост заболеваемости населения коронавирусом, ежедневное повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также провал в газовой сделке с Россией»,
– сообщает интернет-издание «Эхо Молдовы».
Ситуация усугубляется ещё и резким подорожанием природного газа на европейских рынках, причём цены эти растут день ото дня и сегодня никто не может сказать, какие цены будут зимой в разгар холодов, отмечает издание. Всё это вместе с пандемией (борьба с которой отошла на второй план) внушает серьёзные опасения за будущее Молдавии.
В создавшейся сложной ситуации правительство вместе с президентом, казалось бы, должны прикладывать все усилия для того, чтобы это будущее максимально обезопасить для своих граждан. Но это только казалось. На самом деле президент Майя Санду вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей демонстрируют полнейшее спокойствие (или равнодушие?) ко всему происходящему в стране, ожидая, когда же прибудут «западные партнёры» и решат все проблемы. Всё внимание Санду и Гаврилицы сосредоточено на зарубежных поездках, каких-то встречах и переговорах ни о чём.
«Эхо Молдовы» напоминает, что вот уже две недели Майя Санду буквально исчезла из новостных лент, как-будто бы исчезли все инфоповоды, связанные с первым лицом в государстве. Может быть, всё дело в аресте генерального прокурора страны Александра Стояногло, обернувшееся массовыми протестами по всей стране, да провалы во внутренней и внешней политике, сильно ударившие и по рейтингу президента, и по имиджу партии «хороших людей».
Майе Санду нечего сказать гражданам страны, которые выходят с протестами на улицы, поэтому и старается лишний раз не напоминать о себе.
«Возможно, всё это и правильно с точки зрения политтехнологий, а если говорить о доверии народа, то тут уже ничего не поделаешь. Пора констатировать факт: Майя Санду не справилась с турбулентностью в период передачи власти, позволила стране войти в штопор и теперь банально не понимает, как справиться с навалившимися на её хрупкие женские плечи проблемами»,
– констатирует «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





21
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 15:45
Виктора Медведчука не стали сажать в тюрьму и не взяли залог в миллиард гривен – в чём Киеву уступила Москва?
14 октября 2021, 16:50
Итог визита Виктории Нуланд в Москву – Киев должен смириться с «политической автономией» Донбасса
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
14 октября 2021, 16:50
На Донбассе украинские военные похитили российского гражданина – сотрудника Совместного центра координации и контроля
15 октября 2021, 19:40
Украина загнивает изнутри: реформы Зеленского провалились
16 октября 2021, 09:05
Глава СНБО рассказал о «совершенно секретном» плане обороны Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, риск...
16 октября 2021, 19:35
"Россия ждёт момента": Украинский стратег "раскрыл" план Кремля
16 октября 2021, 20:10
В ГД указали на желание европейских послов изменить российский закон о виноделии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.