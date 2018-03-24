Власть меняет людей: Трамп переборол свою ненависть к усатым мужчинам

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Объект для шуток президента США станет его новым советником по нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп все-таки назначил своим советником политика Джона Болтона, которого долгое время призирал из-за его "моржовых усов". В 2016 году именно растительность на лице не позволила Болтону занять пост госсекретаря в администрации Трампа.

История с неприязнью Трампа к усам получила огласку благодаря материалу The Washington Post. Журналисты издания узнали от помощников Трампа о том, что среди причин, по которым кандидатура Болтона на пост госсекретаря США была отвергнута, были "огромные моржовые усы" политика.

The New York Times добавляет, что Трамп провел очень много времени, всячески подшучивая над усами Болтона. Миллиардер даже открыто предлагал политику сбрить растительность на лице, но тот категорически отказался.

И вот, спустя год на президентском посту, Трамп все-таки переборол свою неприязнь к усам и назначил Болтона своим советником по национальной безопасности. Он заменит на этом посту генерала Герберта Макмастера.