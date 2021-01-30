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Власть любой ценой: Поклонская объяснила, как "борцы" обнуляют жизни детей

30 января 2021, 16:20  •  15 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не поддаваться на красивые лозунги, через которые "борцы за справедливость" фактически обнуляют жизни детей. Политик напомнила, что эти люди мечтают заполучить власть любой ценой.
У себя в авторском Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила, что в это воскресенье, 31 января, "снова пытаются собрать людей на несогласованные митинги в городах России". Парламентарий обратилась с призывом к "каждому человеку" - быть благоразумным и придерживаться собственного мнения, не поддаваться на "красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое".
Депутат объяснила, как эти так называемые "борцы за справедливость" фактически обнуляют жизни наших детей, отметив, что "толкать молодых и амбициозных подростков к правонарушениям, выводить их в неконтролируемую толпу, раскручивать провокационные истории для достижения своих целей" - это как раз то, что, как отметила Поклонская, и умеют делать эти люди. Причём оценила их "профессионализм" весьма низко.
Парламентарий подчеркнула также, что ничего хорошего в созидательном плане эти "борцы" не сделали. Зато готовы ради получения власти использовать даже детские жизни. В пример Поклонская привела события 2013 года в Киеве.
"Все массовые беспорядки приводят к трагедии и являются инструментом в руках людей, мечтающих заполучить власть любой ценой - даже ценой жизни наших детей", - отметила депутат.
Напомним, сторонники Навального хотят повторить протестные незаконные акции, устроенные неделю назад 23 января и вновь вывести на улицу толпу в ближайшее воскресенье. Прокуратура Москвы уже высказала своё предостережение, предупредив о грозящей как организаторам, так и участникам незаконных протестов и митингов ответственности в соответствии с российским законодательством.

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