«Власть кошелька»: как конгресс США пытается лишить Трампа полномочий начать войну с Ираном

В конгресс США внесены поправки к оборонному бюджету, которые не позволят президенту начать боевые действия против Ирана без одобрения законодателей. Авторы инициативы заявляют, что Белый дом не должен «втягивать США» в очередную войну за рубежом. В то же время Дональд Трамп продолжает резкую риторику в адрес Тегерана. Так, накануне он пригрозил иранской стороне «уничтожением», а позднее заявил, что не собирается развязывать войну, но если она начнётся, то будет короткой. В МИД России отмечают, что пока давление США на исламскую республику «лишено каких бы то ни было тормозов». Как подчёркивают эксперты, отношения с Ираном — важная тема внешней политики в преддверии президентских выборов 2020 года, поэтому и демократы, и республиканцы стараются не растерять поддержку избирателей, которые негативно воспримут участие Соединённых Штатов в новом вооружённом конфликте.

Члены палаты представителей конгресса США демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц выступили с инициативой принять поправку к оборонному бюджету США, которая бы ограничила президента США Дональда Трампа в возможности начать войну с Ираном без одобрения конгресса. О внесении на рассмотрение палаты представителей соответствующего документа сообщается на официальном сайте конгрессмена Ханны.

«На прошлой неделе мы видели, что Трамп был буквально в шаге от того, чтобы нанести удар по Ирану и втянуть США в очередную войну на Ближнем Востоке стоимостью триллионы долларов, — заявил Ханна. — В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить дорогостоящие войны за рубежом, но, учитывая, кого он выбрал себе в советники, а также его недавние рискованные действия, своего обещания он не выполняет. Эта поправка, предлагаемая конгрессменами от обеих партий, — важнейшая мера защиты от односторонних действий президента, который сделал архитектора войны в Ираке (Джона Болтона. — RT) своим советником по национальной безопасности. Поправка также доказывает, что неприятие войны с Ираном — выше межпартийной борьбы. И для американцев это возможность сплотиться вокруг идеи о том, что мы должны предотвратить эту войну».

Для этого конгрессмены предлагают запретить выделять средства на финансирование операций против Ирана, которые не получат одобрение конгресса. Инициативу рассмотрят в июле в рамках обсуждения законопроекта об оборонном бюджете на 2020 год. Помимо Ханны и Гэтца на данный момент её поддержали 17 конгрессменов, среди которых главы комитетов палаты представителей по международным делам и вооружённым силам Эллиот Энгель и Адам Смит.

26 июня по поводу возможного конфликта Вашингтона и Тегерана высказался Трамп. Президент заявил в интервью Fox News, что, если между США и Ираном начнётся война, она будет короткой. Однако, по словам американского лидера, он предпочёл бы избежать столкновения.

«Надеюсь, этого не будет, но если что-то произойдёт, у нас очень сильная позиция, — сказал президент Трамп в интервью Fox Business Network, отвечая на вопрос о возможности войны. — Я не говорю об отправке наземного контингента… Я лишь говорю, что в случае чего, продлится это недолго».

Нагнетание напряжённости

В конгрессе заявляют, что обеспокоены ростом напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

25 июня Дональд Трамп сообщил в Twitter, что «любая иранская атака против чего-либо американского будет встречена огромной и подавляющей силой».

«В некоторых областях «подавляющий» будет означать уничтожение», — пригрозил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что приостановил уже готовую начаться военную операцию против Ирана, после того как иранцы сбили 20 июня американский беспилотник RQ-4 Global Hawk на юге страны. Кроме того, согласно заявлению Трампа, которое он сделал в интервью Hill.tv, в случае, если он решит воевать с Ираном, то сделает это без разрешения конгресса.

С мая 2019 года США последовательно наращивают военное давление на Иран. Пентагон направил в Персидский залив авианосную группу во главе с кораблём USS Abraham Lincoln, которая затем была усилена ещё несколькими судами. На авиабазу Эль-Удейд в Катаре американцы перебросили стратегические бомбардировщики B-52. Дважды, в мае и июне, США заявляли об увеличении контингента на Ближнем Востоке (на 1 тыс. и 1,5 тыс. человек), переброске в регион дополнительных ЗРК Patriot и другой военной техники.

Одновременно американцы усиливают и санкционный прессинг на исламскую республику. 24 июня Вашингтон ввёл новые санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и министра иностранных дел страны Джавада Зарифа. В Тегеране заявили, что новые ограничительные меры «навсегда закрывают путь для дипломатии», хотя американская сторона утверждает, что по-прежнему готова к переговорам.

Истребитель F/A-18E Super Hornet на борту авианосца USS Abraham Lincoln

Reuters

© Dan Snow / U.S. Navy

26 июня заместитель главы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Вашингтон оказывает «абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран», что приводит «к возникновению серии очагов потенциальных проблем». По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, Белый дом проводит безответственный курс в отношении Ирана.

Другой замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил в беседе с журналистами, что «силовые акции» против Ирана «должны быть исключены».

Инициатива сената

Позицию администрации Трампа в отношении Тегерана активно критикуют и в США. Инициатива членов палаты представителей запретить президенту Трампу единолично инициировать операцию против Ирана де-факто дублирует предложение, уже озвученное в сенате.

13 июня его обнародовали сенаторы демократы Том Удалл, Тим Кейн, Дик Дурбин, Джефф Меркли, Крис Мёрфи и республиканец Рэнд Пол. Они, как и их коллеги в палате представителей, предлагают прописать в оборонном бюджете на 2020 год запрет на выделение средств на войну с Ираном без одобрения конгресса.

«Война с Ираном была бы катастрофической ошибкой, — заявил сенатор Меркли. — Американскому народу не нужна ещё одна война, нацеленная на смену режима на Ближнем Востоке, которая дорого нам обойдётся. Конгрессу необходимо донести до воинственной команды Трампа, что мы не позволим втянуть США в эту войну с Ираном, несанкционированную (конгрессом. — RT) и безрассудную».

25 июня лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что не поддерживает внесение соответствующих поправок в закон об оборонном бюджете на 2020 год, так как они якобы «заранее свяжут руки» американскому «военному командованию».

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконел

Reuters

© Kevin Lamarque

В то же время глава республиканцев в сенате выступил за то, чтобы поправки были вынесены на голосование в верхней палате конгресса. Ранее, как сообщали американские СМИ, демократы обсуждали возможность заблокировать рассмотрение законопроекта об оборонном бюджете, если сенаторы не получат возможность проголосовать по поводу возможной войны с Ираном.

«Перетягивание каната»

Иранское направление не единственное, на котором конгресс выступает за ограничение полномочий президента Трампа, связанных с вопросами безопасности и обороны.

Например, часть сенаторов, инициировавшая запрет на выделение денег на войну с исламской республикой, также пытается заблокировать сделки по поставкам оружия в Саудовскую Аравию. Белый дом ранее попытался провести их в обход законодателей, что только усилило сопротивление парламентариев. По их мнению, президент Трамп посягает на конституционные полномочия конгресса. 20 июня сенат простым большинством голосов проголосовал за то, чтобы остановить поставку вооружений саудовцам.

24 июня конгрессмен Тулси Габбард, которая изъявила желание баллотироваться на выборах президента США от Демократической партии, рассказала, что намерена внести в закон об оборонном бюджете на 2020 год поправки, запрещающие финансирование не только войны с Ираном, но и военной интервенции в Венесуэлу. 25 июня спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс отметил, что администрация Трампа не исключает военного решения политического кризиса в латиноамериканской стране. Ранее конгресс США выступал против военной операции в Венесуэле.

По словам профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина между исполнительной и законодательной властями США происходит своеобразное «перетягивание каната» по вопросу о полномочиях в области национальной обороны.

«Президент США — Верховный главнокомандующий, как записано в конституции, поэтому президент США может начинать военные действия и может отвечать на вторжение в США, но самая мощная власть у конгресса — это власть кошелька. Президент США может вести военные действия, но только конгресс может дать деньги на то, чтобы вести военные действия», — отмечает эксперт.

Вплоть до импичмента

В то же время, по словам Александра Домрина, в американских элитах есть влиятельные силы, заинтересованные в конфронтации именно с Ираном. Это неоконсерваторы и израильское лобби. Присутствуют они не только в администрации Трампа, но и в конгрессе. Например, влиятельный сенатор Том Коттон давно выступает за нанесение ударов по Ирану.

Заседание конгресса США

Reuters

© Jim Bourg

А значит инициативы по снижению рисков возникновения новой войны вполне могут быть блокированы в самом конгрессе. Наконец есть механизм президентского вето. Для того, чтобы его преодолеть, необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов в обоих палатах конгресса, что весьма непросто.

«Конгресс способен преодолеть вето Трампа, там не так много сторонников боевых действий, — отметил в свою очередь в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Но это вряд ли повлияет на действия самого президента. Он не привык кого-либо слушать и продолжит накалять международную обстановку».

Как отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, позиция конгресса обусловлена тем, что согласно американскому законодательству, президент США может использовать военную силу за рубежом без одобрения конгрессменов только в течение 2 месяцев. А если военный конфликт с Ираном начнётся, он затянется надолго.

«Сегодня все понимают, что маленькой победоносной войны против Ирана быть не может. Поэтому демократы настаивают на том, что Белый дом должен запросить разрешение конгресса США на возможное начало ведения военных действий против Тегерана», — объяснил в беседе с RT Васильев.

По словам эксперта, противники Трампа, прежде всего представители Демократической партии, также демонстрируют своим избирателям, что занимают последовательно антивоенную позицию. Это важно в контексте запланированных на 2020-й президентских выборов, ведь война с Ираном общественной поддержкой не пользуется.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведённому по заказу газеты The Hill компанией HarrisX, 49% выступает за переговоры с Ираном. Лишь 19% поддерживает нанесение военных ударов и 5% выступает за объявление Тегерану войны.

«Если Трамп применит силу против Ирана без согласия конгресса, это также может послужить началом запуска процедуры импичмента президента», — предупреждает Владимир Васильев.