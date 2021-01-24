Власть хочет запретить антикоррупционные расследования

Основатель корпорации «Русал» Олег Дерипаска предложил внести поправки в УК РФ, приравнивающие к госизмене любую деятельность, которая даже косвенно может привести к санкциям в отношении российских физических или юридических лиц. Например, такой деятельностью может стать журналистское расследование о коррупции. Как раз кстати в конце прошлого года были приняты законы, запрещающие распространение любых сведений о личной жизни и имуществе ряда категорий силовиков и чиновников, а также вводящие уголовную ответственность за клевету в интернете.

Законопроект, вводящий уголовную ответственность за содействие принятию иностранных санкций, был принят Госдумой в первом чтении ещё в 2018 году. Согласно ему за «передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера» можно было бы посадить в тюрьму на срок до трёх лет. За законопроект тогда голосовали все четыре парламентские фракции. Однако до второго чтения дело так и не дошло, уж больно щепетильная тема – ведь, по официальной версии, от санкций России становится только хорошо...

Хуже бомбардировок

И вот теперь – та же идея, но в ещё более расширенном виде. Речь идёт уже не о «передаче сведений», а вообще, цитируя Дерипаску, о любых «действиях граждан, которые прямо или косвенно эти санкции провоцируют». Пафос главного алюминиевого олигарха России достигает высшей точки негодования: «Санкции – это орудие современной гибридной войны, приносящее даже больший ущерб для мирного населения, чем бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Действия, провоцирующие эти санкции, вполне логично квалифицировать как измену Родине с соответствующими уголовными последствиями!»

Такое ощущение, что речь идёт о какой-то якобы экономической блокаде страны. А, собственно, какие конкретно западные санкции введены против РФ за все эти годы? Из тех, что действительно значимы, можно назвать запрет на экспорт технологий для морской нефтедобычи и в сфере радиоэлектроники, а также ограничения на выдачу кредитов предприятиям и банкам. Безусловно, это сказалось на экономике. Но не так уж критично. Во-первых, сейчас, на спаде мирового спроса на углеводороды, российские олигархи не испытывают проблем с нехваткой нефти на экспорт. Во-вторых, из РФ год за годом регулярно выводятся на «проклятый Запад» деньги – за последние 30 лет минимум 1 трлн долларов. Да и о каком противостоянии Запада и РФ имеет смысл говорить, если, например, Франция строит на Ямале заводы СПГ, Shell, Mitsui и Mitsubishi владеют 50% минус 1 акция нефтегазового оператора на Сахалине, Крымский мост возводили компании из Германии и Голландии, а в санкционный Крым поставлены немецкие газовые турбины от Siemens и т.д. и т.п.?

Так что основной ущерб от санкций несут не простые россияне, а конкретные несколько десятков человек, чьи фамилии внесены на Западе в чёрный список. Они-де теперь не могут спокойно ездить в США и Западную Европу, где свиты семейные гнёзда у всей российской «элиты». Зато тот же Дерипаска, как только его прижал минфин США, тут же передал официальный контроль над своими компаниями американцам. Однако не помогло – заморожены и личные активы российского олигарха в США, и его особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. По словам адвокатов Дерипаски, его состояние в результате включения в санкционный список сократилось до 7,5 млрд долларов. Почти нищета, правда? Ощущаете моральное единство с этими «бедолагами»? Переживаете за миллиарды долларов, полученные Дерипаской благодаря криминальным разборкам в алюминиевой отрасли в 90-х годах и близости к «семье» Бориса Ельцина, а потом частично вывезенные из страны и потраченные на шикарные особняки в Нью-Йорке, роскошные яхты с рыбко-шлюхами?

Ни слова о власти!

То, что инициатива алюминиевого олигарха может сейчас быть реализована, подтверждают два закона по ликвидации свободы информации, принятые в трёх чтениях в конце года. Российская власть, когда ей надо, весьма последовательна. Один закон теперь запрещает публиковать сведения об имуществе и частной жизни 12 категорий граждан. В их числе судьи, прокуроры, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ, Следственного комитета, ФСИН, военнослужащие, сотрудники контрольных органов президента, таможенной и налоговой службы, антимонопольных органов, Счётной палаты, Росфинмониторинга и т.д. В отличие от действующего порядка конфиденциальность для них применяется и тогда, когда их жизням ничего не угрожает.

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв подчёркивает, что закон посягает на свободу СМИ, обеспеченную 10-й статьёй Европейской конвенции. Заодно он легитимизирует сложившуюся в России практику, когда, например, Росреестр исключает данные о владении недвижимостью некоторыми лицами. Увы, скоро останется лишь с ностальгией вспоминать журналистские расследования – и о тесных коррупционных связях силовиков и чиновников, и об их роскошном имуществе, нажитом явно не благодаря официальным доходам, и о липовых дипломах и диссертациях и т.п. Публиковать эти сведения можно будет либо в случае, когда этого хотят сами силовики или чиновники, либо «в связи с производством по уголовному делу» в их отношении.

Второй закон с той же целью – бороться не с коррупцией, а с теми, кто её расследует. Он вводит уголовную ответственность за распространение клеветы в интернете. Сейчас за это полагается лишь штраф. Но после вступления в силу нового закона может последовать лишение свободы на срок до двух лет. В случае использования служебного положения, то есть, в частности, для журналистов, карательные меры повышаются до трёхлетнего тюремного срока. Ещё более жёстко почему-то будут наказывать, если сочтут клеветой обвинение в сексуальном насилии – вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян критикует новый закон:

«Понуждение к действиям сексуального характера, развратные действия будут наказываться меньше, чем клевета о них. Дисбаланс в наказании очевиден. Теперь женщины будут думать, есть ли вообще смысл куда-то обращаться, меньше станут писать по всем случаям, связанным с насилием над ними».

Тем временем в Думе ко второму чтению готовятся поправки в закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности. Если их примут, то образовательным организациям придётся согласовывать все международные договоры и работу с иностранными учёными. Более того, теперь лекторы-добровольцы и даже авторы блогов о цветоводстве могут рассматриваться как люди, занимающиеся подозрительной просветительской деятельностью и подлежать наказанию. Законопроект, регулирующий всё и вся, подразумевает настолько широкое толкование, что даже президиум РАН попросил отозвать его. Однако вряд ли это произойдёт – сегодня в моде совсем другие тренды.

Кстати