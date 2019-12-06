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Власть должна выбирать Жуковых, а не циничных «эффективных менеджеров»

06 декабря 2019, 18:39  •  77 • В России

Можно ли сажать за слова? – да, можно. «За слова» сажают абсолютно везде, хоть в Германии, хоть в США.

Имеет ли сколько-нибудь внятную основу обвинение Егора Жукова? Нет, не имеет. Таких роликов на ютубе тысячи, а Жуков попал в разработку силовиков исключительно по причине своего участия в августовских уличных акциях в Москве и разнарядке на уголовные дела. Реальные лидеры оппозиции, включая Навального, Яшина и Соболь ни под какие репрессии не попали.

Проблема в том, что дело Жукова вообще не должно было появиться на свет. Оно - должно стать предметом серьезного внутреннего разбирательства, потому что является идеальным примером того, как протест и социальное напряжение создаются среднего уровня бюрократами. Причем там, где предпосылок для этого нет никаких.

Товарищ Берия собрал бы, я думаю, всех, кто принимал решения в этом четырехмесячном шоу - подполковников, полковников, начальников департаментов, управлений - и, пристально глядя им в глаза, спросил бы: «А не было ли у вас, товарищи, умысла расшатать основы государственного строя и подорвать стабильность?». А потом приказал бы всех расстрелять.

Дурацкая и вредная история, которая должна была закончиться еще до начала нового учебного года, тянется без конца и рекрутирует новых и новых симпатизантов оппозиции.

Егор Жуков по факту уже стал идеальной оппозиционной иконой, рядом с которой даже Навальный кажется несимпатичным, кривляющимся старикашкой, профессионально борющимся с режимом.

Вместо него у 20-30-летних теперь есть юный, умный, красивый, студент Вышки (это вам не Павел Устинов - «от сохи»), литературно одаренный; мальчик из хорошей семьи (отец – космонавт-испытатель, впрочем, так и не слетавший в космос).

Это - потенциально новый Троцкий образца 1905 года (ему, кстати, в то время было всего 26 лет). Жуков может стать тем самым «пятым элементом», который окончательно зацементирует нелояльность молодежи действующей власти.

Вместо того, чтобы серьезно работать с этой социальной группой, власть сама ее готова радикализировать.

Условный срок — это легкая форма стигматизации. Он не на много лучше реального срока. Власть полностью сформировала образ «жертвы режима» и теперь с этим придется жить.

Как показало содержание последнего слова Жукова в суде, арест его не напугал, а всеобщая поддержка, скорее всего, сделают убежденным и последовательным врагом власти. Не оппозиционером. А – врагом.

И это плохо. Потому что, вместо циничных «эффективных менеджеров», которые предадут страну, как только выпадет удобный случай, российской власти было бы неплохо научиться привлекать на свою сторону наивных мечтателей, которые действительно хотят строить «прекрасную Россию будущего».

Егора Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно.

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