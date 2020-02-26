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Владислав Сурков рассказал о причинах своей отставки и планах на будущее

26 февраля 2020, 14:24  •  104 • В России

На сайте «Актуальные комментарии» появилось интервью, которое по просьбе ресурса известный политолог Алексей Чеснаков взял у бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Лишний раз подтвердившего в этой, как выяснилось, смс-беседе, весьма откровенной, репутацию человека оригинального, нестандартно мыслящего, с весьма богатым творческим потенциалом.

О ПРИЧИНАХ ОТСТАВКИ

- Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать... Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился...Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду. Мне удалось некоторые комменты по моему уходу прочитать. Некоторые довольно правильные. Не точные, конечно, в деталях и не слишком, возможно, доброжелательные, но по сути, в целом верные. Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев описал причины. Я не автора «Трех разговоров о конце всемирной истории» имею в виду. И не Владимира Рудольфовича уважаемого. А это Соловьев из «Коммерса

О чем писал Соловьев: Что уже в прошлом году и Дмитрий Козак, который ныне курирует вопросы Украины, и Сурков одновременно занимались вопросами, связанными с Украиной. При этом, Козак решал проблемы экономического характера, а Сурков был сосредоточен на политической проблематике. А вот по теме обмена удерживаемыми лицами они работали оба. И в ходе этого соприкосновения между ними возникли разногласия на происходящие процессы. Сурков, по мнению Соловьева, «считал, что с украинской стороной невозможно договориться вне зависимости от того, кто работает в Киеве президентом — Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Непримиримой была и его позиция по Донбассу. Он симпатизировал ДНР и ЛНР и считал, что непризнанные республики должны стать зоной исключительного влияния России — со специальными полномочиями, собственной властью, которой гарантирована широкая автономия от Киева, своими силовыми структурами вроде «народной милиции». Причем все это должна законодательно оформить украинская сторона, закрепив в конституции Украины особый статус для Донбасса. Наконец, Владислав Сурков исходил из того, что антироссийские санкции Запада, введенные в связи с конфликтом на востоке Украины, это надолго или даже навсегда. А раз так в переговорах с Киевом не стоит идти на компромиссы. Вместо этого следует сосредоточится на работе по развалу сложившегося санкционного интернационала.».

А вот Козак, как написал тогда этот журналист, «с таким подходом согласен не был. Для него неурегулированный конфликт на востоке Украины — проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом. В команде Козака считают, что решение этого вопроса может ослабить или вовсе снять санкционное давление с России». По всей видимости, хотя бы в какой-то степени, это действительно имело место. Раз сам Сурков в интервью говорит про «изменившийся контекст». Грубо говоря, он не стал смягчать свою жесткую линию по этому вопросу, да и признаем честно, в том же Киеве, где одно упоминание Сурквова вызывает скрежет зубовный, его бы просто не восприняли в амплуа «доброго полицейского». Фактически об этом Сурков сказал и в другом месте интервью: «Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно».

ОБ УКРАИНЕ

- Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой.

Наиболее интересна в этой части беседы, наверное, не констатация нынешнего состояния – многие отмечают пагубность именно «украинства» для соседней страны, сакрализировавшего три «Б»: Борщ, Бандеру и Бандуру. А вот эти слова относительно будущего: «Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые».

О ДОНБАССЕ

- Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились.

На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой.

Никакого сарказма, никакой иронии. Предельно честное отношение. И неудивительно, что в ответ на вопрос о будущем Донбасса, о том, вернется ли он в состав Украины, Сурков отвечает лаконично, образно и очень жестко: «Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести».

О СЕБЕ И СВОИХ ОТНОШЕНИЯХ С СИСТЕМОЙ

- По политическим убеждениям я русский. По политическим предпочтениям путинист. Отчасти еретического толка.

- Мне интересно работать в жанре контрреализма. То есть, когда и если надо действовать против реальности, менять ее, переделывать. Пока проект проживает стадию становления, развития, роста, в нем интересно участвовать. Есть место для новых идей. При столкновении замысла с реальностью происходит распад старых структур и синтез новых, от этого идет активный выброс энергии. Весело. А когда новое создано, оно резко превращается в старое. Проект вступает в фазу стабильности, сам становится реальностью. Переходит на низкий энергетический уровень. Рутинизируется. И от тебя уже не требуется ничего нового. От тебя ждут только самоповторов. А зачем? Пусть другие повторяют за мной.

- Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет.

- Это сильная система. Нужная для страны. Мое тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства. А если по ходу строительства этого мощного здания какой-нибудь отдельно взятый вольный каменщик вроде меня свалился с лесов, здание ведь от этого ни ниже, ни хуже не стало. Люди гораздо покруче меня не находили себе места в собственных проектах. Джобса вот выдавили же когда-то из «Эппла». Ничего

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На самом деле, как и всякий человек, который создал что-то свое и оригинальное, Владислав Юрьевич немного тешит здесь свое тщеславие и можно посчитать, что отчасти кокетничает, косвенно подчеркивая собственную исключительность. И в реальности имеет на это полное право. Скромняги, шаркающие ножкой, стыдливо заливаясь краской на щеках, знаете ли, ни городов не берут, ни карьер не делают. Однако здесь и находится слабое место всякого талантливого концептуалиста, для которого главная задача – создать и настроить. А вот следить за исправностью механизма, ремонтировать его, совершенствовать – это скучно, господа! Для этого есть команда мастеров наладчиков-ремонтников, а в это время лучше придумать что-нибудь новое. Да, безусловно, наладчик-ремонтник вряд ли создаст принципиально новую конструкцию, но вот придуманная не им, благодаря ему и не развалится.

О СВОЕМ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

- Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот — потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача.

- Поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности.

- Будущее вызревает не в мейнстриме. Не в президиумах. А как раз на кухнях и в рюмочных. И в странных трактатах. На темном и тихом дне информационного потока.

Ноу комментс, как говорится.

И, уверен, мы еще услышим о нем. Не раз и не два.

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