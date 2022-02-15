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Владислав Сурков: "Немыслимо оставаться России в границах похабного мира"

15 февраля 2022, 23:55  •  140 • Политика
Владислав Сурков написал статью, где отметил, что России тесно в современных западных границах.
Политик, бывший помощник президента Росси Владислав Сурков опубликовал на страницах "Актуальных комментариев" статью "Туманное будущее похабного мира". Сурков рассуждает о прошлом и будущем России, полагая, что впереди нас ждёт много геополитики - практической, прикладной, а, возможно, и контактной.
Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный, - написал Сурков.
Говоря о "похабном мире", Владислав Сурков имеет в виду мир, когда нага западная граница откатилась далеко на восток, ещё в 1918 году, когда состоялось известное заседание ЦК. Политики допустили отказ от Белоруссии, Украины и Прибалтики. "Похабнее некуда", - делает вывод Сурков. После договор отменили наши же союзники, однако, продолжает автор статьи, мир геополитические процессы медлительны - мы не видим их результатов сразу, поскольку ошеломляющие события нагромождаются одно на другое.
Распад станы, считает Сурков, не прекратился и в советское время. А после Россия вернулась в границы "похабного мира", не участвуя в войне и не "заболев революцией", когда произошла "смешная перестройка". Это означает, что "фатальная уязвимость была встроена в систему". Ведь для "расползания по швам" стране хватило "какой-то мутной гласности".

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