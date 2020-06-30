Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Главная / В России

Владислав Маленко: Поправки в Конституцию – это ремонт нашего общего дома

30 июня 2020, 09:25  •  71 • В России

-Несколько литераторов, моих товарищей по цеху, с гордостью рассказали, что голосовали по-старинке – они принципиально пошли на участок. А поскольку я, как Онегин, сидел в деревне, то решил испробовать дистанционный способ. У меня то еще «сверхблогерское» образование, но весь процесс оказался достаточно внятным: сначала зарегистрировался, потом спустя какое-то время получил ответ.

Я даже на память сфотографировал телефоном сообщение на экране, что мой голос учтен. Потому что я считаю, это очень важный момент. Впервые за многие годы появилась возможность подкрепить какие-то вещи, которые относятся к свободе и независимости Родины. Их всегда защищали солдаты, а тут, извините за высокопарность, не солдаты, а мы, грешные, своим голосом должны защитить свободу и независимость.

Не хочу ни на кого грешить, но мне кажется, многие не читали, и не вникали в поправки. А когда внимательно их прочитаешь, то понимаешь: действительно, это демократические поправки. Мне, как человеку, который , мягко говоря, интересуется культурой, важно , что культура поставлена на высшую ступень ценностей, которые должны охранять мы и наши потомки. Ведь нам дороже нефти – Чайковский с Пушкиным. Это всегда было, и, наверное, всегда будет.

Я хорошо помню 1993-й год, когда танки стреляли в центре города, в котором я родился. Такая была «музыка» принятой в том году новой Конституции. Не хочу ее ругать, но она нуждалась в ремонте. Ведь ее по сути скопировали с американской, и быстро-быстро приняли - группой заинтересованных господ.

Тем, кто сомневается – надо голосовать, или нет, я бы посоветовал обязательно почитать поправки к основному закону страны. У нас же вообще страна читающая, и, если хватило сил на «Алые паруса», «Евгения Онегина» и «Войну и мир», то уж поправки осилить можно и нужно. А прочитав – подумать. А подумав, узнать мнение тех, кто больше прожил и больше сделал, особенно хороших дел. Чтобы не упереться в то же, что у нас уже происходило. Ведь у нас любят навлечь на себя перемены, а потом эти же реформаторы, которые во многом были наивны, взрослеют и начинают понимать, что есть перемены, которые могут привести к разрушению, а есть перемены, которые «склеивают» и объединяют. И вот то, что сейчас происходит с Конституцией - это ремонт нашего общего дома. Дом можно снести, а потом строить на его месте новый, а можно

Электронное голосование - удобный и безопасный сервис.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 22:25
Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают
30 июня 2020, 07:55
«Существенно усилит потенциал надводных сил»: на что будет способен обновлённый крейсер «Адмирал Нахимов»
29 июня 2020, 17:25
Нурсултан Назарбаев - основатель современного Казахстана
29 июня 2020, 23:55
Нестандартные манёвры: как в России совершенствуется подготовка младших офицеров
29 июня 2020, 22:25
Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков
29 июня 2020, 17:25
Сергей Лавров: дипломаты на свои деньги покупали билеты российским туристам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
24 июня 2020, 18:00
Пока люди радуются, либералы ждут украинские танки в Москве. И призывают нас скорбеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.