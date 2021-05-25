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Владимиру Зеленскому предстоит схватка за власть с Надеждой Савченко

25 мая 2021, 12:45  •  248 • Украина
Зеленский успешно расчищает вокруг себя политическую поляну, чтобы переизбраться на второй срок. Устранён Виктор Медведчук, а понятливый Пётр Порошенко сделал соответствующие выводы. Отставка Арсена Авакова поставит в этой истории точку. Но есть одно «но» - и это Надежда Савченко. На Украине она всё ещё популярна (во всяком случае, она постоянно мелькает по телевизору и собирает немалую аудиторию), а на днях Савченко презентовала свой фильм-расследование о внешнем управлении Украиной.
Особенно популярна Савченко в сельских районах центральной части страны, и эту её популярность поначалу здорово недооценила Юлия Тимошенко (чей основной избиратель обитает в той же местности), пригласив к себе в «Батькивщину». Когда же стало понятно, что популярность именитой «лётчицы» значительно перевешивает популярность газовой принцессы, Савченко выдавили за дверь. В новый состав Рады она не попала, но, в отличие от сбитых лётчиков Олега Ляшко или Евгения Мураева, осталась, что называется, на плаву, подхваченная волной интереса СМИ. Сегодня же Савченко – чуть ли единственная жёсткая оппонентка режиму «слуг народа», пользующаяся реальным народным доверием. А интерес к её новому фильму лишь подтверждает её высокий статус у потенциального избирателя.
Киевские издания пишут, что в окружении Зеленского, де, Савченко «проглядели», но теперь в СБУ за ней «внимательно следят». Но что толку, если у Савченеко нет никакого бизнеса, как и связей в Москве – «слугам народа» ей просто нечего предъявить, кроме старой истории с якобы имевшей место попыткой взорвать Верховную Раду. Кстати, даже эта история лишь добавляет Савченко сторонников – на фоне явного кризиса управления Украиной и роста недоверия к законодательной власти. По сути, Савченко становится новым ярким «народным лидером», за которым пойдут и неподотчётные властям настоящие националисты, и не пожелавшие торговать своей честью ветераны войны, и недовольные внешним управлением Украиной. Кроме того, Савченко, волей-неволей, уводит за собой ядерный электорат Тимошенко – избирателей центральной части страны. А в этот раз обманутые в своих ожиданиях и надеждах жители восточной Украины за Зеленского больше нипочём не проголосуют. Вот и оцените перспективы. Зеленский, похоже, их уже оценил, раз дал СБУ команду «фас»!

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