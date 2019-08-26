Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евроукры затравили главреда либеральной «Медузы» (Руслан Осташко)
Киев ждал этого: Украина ждёт газовой помощи от Европы
Новороссия между российской бюрократией и украинским беспределом
"Обычная работа": Песков призвал не связывать военные учения России с ...
Главная / В России

Владимиру Путину рассказали, как санкции привели в Башкирию французских сыроваров

26 августа 2019, 16:39  •  126 • В России

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, докладывая президенту о ситуации в республике, рассказал об индексе промышленного производства (104,5%), о строительстве (109%), о росте средней зарплаты (за первое полугодие 35400), но Путин обратил внимание на другое.

- Почему у вас детская смертность выше, чем в целом по стране? - спросил президент.

- Владимир Владимирович, мы над этим работаем, - ответил Хабиров. - Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история – это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат. Мы для себя приняли решение, абсолютно все четко фиксируем. То есть те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять.

- Обратите на это особое внимание, - поручил Путин. - Надо женщинам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Я понимаю, что мы перешли на другие цифры – это другие показатели дает, но они объективные, поэтому надо с этим работать.

Докладывая об иностранных инвестициях в Башкирию, Хабиров привел в пример французскую фирму.

- Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, - рассказал он. - Это крупнейшая французская компания.

- Наши ограничительные меры действуют до сих пор? - то ли спросил, то ли напомнил Путин.

- Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает.

Когда Хабиров дошел до развития города Ишимбай, где базируется «Газпром нефтехим Салават», это вызвало неожиданную ассоциацию главы государства.

- Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил, - вспомнил Путин. - Помню, пахло там нефтью.

- У нас там сильная школа была дзюдо, - подтвердил Хабиров.

- Хорошая школа, соревнования проводили хорошие.

- У нас вообще борьба в республике очень развита, и сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике, - сообщил глава Башкирии. - Будем готовиться к этому событию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
26 августа 2019, 03:39
Ковровский робот, поганкин рефрижератор, к 80-летию пакта и Солопий Натаньяху
25 августа 2019, 12:54
Преемник легендарного кукурузника: Минпромторг сообщил о разработке самолёта на замену Ан-2
25 августа 2019, 22:39
«Недопустимый случай»: следователи проверяют данные об отказе медиков из Тюмени принять пациентку с отёком лёгких
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
25 августа 2019, 14:39
Не такая уж большая Семерка: почему G7 перестала быть самым влиятельным клубом мира
26 августа 2019, 18:09
«Важно предупредить ребёнка»: в Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений...
26 августа 2019, 05:24
Запад: новые ядерные взрывы в России неизбежны
26 августа 2019, 11:54
Ни одна страна не признала независимость Украины. Ни одна – экс-президент Кравчук
26 августа 2019, 08:39
"Дональд бился, словно лев": Соцсети поддержали Трампа, "поссорившегос...
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носител...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
20 августа 2019, 04:24
Совет Европы поддержал заявления лидеров России и Франции по урегулированию на Украине
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.