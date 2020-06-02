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Владимиру Путину представят план восстановления экономики 2 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

02 июня 2020, 10:20  •  57 • В России

На совещании с президентом Владимиром Путиным 2 июня 2020 года премьер Михаил Мишустин представит антикризисный план.

Предложения по восстановлению экономики после пандемии коронавируса поручил подготовить правительству глава государства еще в мае, а 1 июня документ уже передали в Кремль. Сегодня состоится представление и обсуждение антикризисного проекта, премьер-министр озвучит целевые показатели, чего удастся добиться, если воплотить проект в жизнь.

Известно, что документ состоит из девяти разделов. Есть социальный блок, предложения по стабилизации ситуации в сфере труда, поддержка бизнеса и другие.

Мишустин представляет Путину план восстановления экономики. 2 июня 2020 года.

В СМИ появилась информация, что некоторые из предложений уже известны россиянам, например - прямые выплаты семьям. По версии источников, антикризисный план допускает продолжение программы.

В плане пропишут возможность трудиться на удаленке, не заключая дополнительное соглашение с работодателем. Планируется завершение долгостроев - на это могут выделить 30 млрд рублей, введение нового механизма поддержки индивидуальных предпринимателей.

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