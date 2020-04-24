|
Владимира Соловьёва не удалось спровоцировать кляузой с требованием изгнания с ТВ. Журналист ответил
24 апреля 2020, 19:10 • 82 • Политика
На сайте change.org появилась петиция, где авторы настаивали, что Соловьёва следует изгнать с телевидения. Более того, текст петиции был выдержан в таком тоне, что больше походил на кляузу.
Тележурналист Владимир Соловьёв ответил на претензии авторов петиции, опубликованной на площадке change.org. В тексте петиции говорилось, что Соловьёв "сеет дух розни и вражды" в российском обществе. А также подаёт информацию в программах однобоко, "грубо нарушая журналистскую этику". Как известно, это не первая попытка затравить Соловьёва, чьи рейтинги бьют все возможные рекорды.
Владимир Соловьёв, как правило, реагирует на подобные выпады спокойно. Вот и в этот раз он отметил:
"Петиции, создающиеся на change.org – зарубежном ресурсе, где голосовать может кто угодно, в том числе и иностранные граждане, не внушают никакого доверия".
Кроме того, Владимир Соловьёв напомнил, что на телевидении есть внутреннее голосование зрителей - вполне логичное. Совершенно ясно, что зритель просто голосует кнопкой. Если ему не нравится то или иное шоу, его можно просто выключить. "Никто же не заставляет смотреть", - подчеркнул Соловьёв.
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2020, 01:10
|
20 апреля 2020, 23:05
|
23 апреля 2020, 09:10
|
19 апреля 2020, 22:35
|
18 апреля 2020, 06:10
|
21 апреля 2020, 00:10
|
21 апреля 2020, 05:10