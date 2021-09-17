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Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
17 сентября 2021, 13:10 • 29 • Политика
Лидер ЛДПР уверен, что за электронным голосованием будущее
Политик Владимир Жириновский принял участие в выборах-2021. Находясь в пятницу, 17 сентября, в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, он воспользовался планшетом и заполнил свой цифровой бюллетень.
"Я всегда был за электронные средства",
– пояснил лидер ЛДПР, демонстрируя собравшимся гаджет с надписью, что его голос учтен.
Ранее Жириновский сообщил, что подал заявку на участие в онлайн-выборах, однако политика зарегистрировали не сразу – сначала его данные ушли на проверку.
Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн. В первые часы после старта голосования цифровые бюллетени заполнили более 350 тысяч избирателей.
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