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Владимир Жириновский: Мы отсекаем иностранное влияние на лиц, управляющих страной

15 января 2020, 17:24  •  18 • В России

Владимир Жириновский считает главной частью Послания президента Федеральному Собранию поправки в Конституцию.

- Прекращаем накачивать накопительные фонды – теперь эти деньги пойдут на решение социальных задач. Это высвобождает огромные финансовые возможности, достаточные для воплощения самых амбициозных планов. Главное в Послании - это предложения по поправкам в Конституцию. Мы в ЛДПР предлагали 10 своих поправок, и половина из них совпала с предложениями президента, - напомнил лидер ЛДПР в социальных сетях. - Убираем слово «подряд» из статьи о количестве президентских сроков. Это гарантирует сменяемость власти. Госдума будет не одобрять, а утверждать кандидатуру премьера и министров. Соответственно больше прав будет у премьер-министра, он будет опираться на парламент. Совет Федерации получит право снимать судей. Одно из главных новшеств – создание прокурорской вертикали. Местное самоуправление получит больше прав, а главное - денег.

Что касается международной части Послания, то здесь ВВЖ расставил следующие акценты.

- Приоритет национального права над иностранным. Мы отсекаем иностранное влияние на лиц, управляющих страной. Во главе государства должны быть патриоты, никакого иностранного гражданства у них не может быть, - заключил Жириновский.

Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

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