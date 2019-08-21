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Владимир Жириновский: Лечат долго, ставят диагнозы фальшивые, чтобы зарабатывать деньги

21 августа 2019, 19:39  •  59 • В России

Владимир Вольфович проблемы, существующие в медобслуживании даже в обеспеченной специалистами Москве, принимает буквально близко к сердцу. В том числе и потому, что это касалось и его близких.

- Диагноз ставят, говорят, что нужен прибор, через вену до сердца дойдем, сошьем мышцы после инфаркта. Но прибора у нас такого нет. А у меня сестра попала в обычную больницу городскую, - рассказал Жириновский, - И врач мне говорит, Владимир Вольфович, я знаю, что надо делать, у нее из трех мышц две порваны, на одной мышце всё держится. Если она порвется, всё, она умирает, надо скорее делать прибором через вену. Ну вот сшили, и сестра жива. Но как простому человеку туда добраться? Когда мама моя умирала от инфаркта в 6-й горбольнице, еще Чазов был главврачом, я даже не знал, что ему позвонить можно, я стеснялся. Таблетки давали и всё, никаких операций не делали...

Глава либерал-демократов считает порочной систему, когда врачи в поликлиниках устраивают очереди, а в полную силу трудятся на «подработке» в коммерческих медцентрах.

- С утра он в государственной поликлинике, а после 15 часов – в коммерческой. И в государственных говорят, что у них нет рентгена, нет аппаратуры, идите в коммерческую, там всё есть! - возмущался Жириновский, - Делают так, чтобы вытянуть деньги. Лечат долго, ставят диагнозы фальшивые, ложные, чтобы зарабатывать деньги. Это плохо. Если ты бедный, иди в бесплатную поликлинику – а там не лечат. Специалистов убирают. Они сидят только в коммерческой поликлинике. Это надо менять.

Жириновскому известно, что очередь на ряд операций существует не только в провинциальных городах, но и в столице, а по некоторым направлениям, наоборот, квота не выбирается.

- Если кто-то из ваших знакомых не может получить бесплатную операцию, нам передайте его заявление. В масштабах всей страны всех бесплатно подлечить мы не можем, но когда по отдельности к нам люди обращаются, мы направляем министру здравоохранения, - заверил глава ЛДПР, - и они боятся, что мы их будем критиковать во время их отчетов в Госдуме. Они идут навстречу и многие вопросы решают положительно. Иногда обидно, что квоты остаются неиспользованными. Например, в Москве нет желающих, а на периферии есть больные, которые готовы по этой квоте бесплатно пройти курс лечения, операцию. Но чтобы доехать до Москвы, у них нет денег. И квота пропадает, и больной остается. Нам бы написали письмо, мы бы оплатили проезд, а в Москве по бесплатной квоте его бы подлечили.

Не забыл глава ЛДПР и про проблему алкоголизма.

- Снова разрешили рекламу пива. Потому что пивная мафия пробила этот вопрос! - возмущен Владимир Вольфович, - Сейчас хотят разрешить официально продажу пива во время футбольных матчей. И полупьяные фанаты будут идти и громить магазины. Вот к чему это приведет. То есть пивная мафия будет зарабатывать, а одуревшая молодёжь будет разгоряченная, если его команда проиграет, возникнут драки и всё остальное. Это проблема.

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