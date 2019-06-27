Владимир Жириновский: Госфинансирование дорог надо увеличить в два раза!

СКОРЫЙ ПОЕЗД НАБИРАЕТ ХОД

Владимир Жириновский подчеркнул одно из ключевых преимуществ, которым обладает Россия — именно через нашу страну идут главные сухопутные пути из Европы в Азию и обратно. Осталось этим преимуществом как следует воспользоваться.

- Необходимы хорошие трассы, железнодорожные пути от Вены до Урала и до Тихого океана, - пояснил один из своих основных тезисов глава ЛДПР, - Это какой туристический проект будет! Молодежь со всего мира поедет. Из Вены выехал - и через 10 дней на Тихом океане, любуешься потрясающими видами!

Что нужно для осуществления этого трансокеанского рывка? А вот что - меньше бумажной волокиты, меньше чиновничьих препон, а финансирование необходимо увеличить в два раза. Как минимум. И без поддержки госсектора тут, по мнению Жириновского , не обойтись. Ведь отдавать масштабную тему на откуп частнику, который не мыслит стратегически, никак нельзя…

Какие поезда должны стремительно и комфортно доставлять тысячи, десятки тысяч людей с запада на восток и с востока на запад, соединяя страны, культуры, и заодно пополняя наш бюджет?

- Необходимо развивать собственное транспортное строение, - дает ответ Владимир Вольфович, - Нам нужны собственные суперпоезда. Такие, которые понесутся со скоростью 400-500 км/час.

Жириновский с удовольствием вспомнил молодость. Признался, что сам он трижды влюблялся именно в поездках под стук колес и предложил ввести вагоны для одиноких граждан. При том не забыли о самой молодой и влюбчивой категории пассажиров - о студентах.

- Надо предоставить студентам скидку на железнодорожные билеты при покупке за полчаса до отправления, - рассуждает глава российских либерал-демократов, - Всё равно же будут свободные места – почему не реализовать их за полцены, и не помочь молодежи сэкономить?

Давайте поможем молодым!

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Напомнив о развитии железных дорог, Жириновский предложил и военным авиастроителям подсобить своим гражданским собратьям. Чтобы наше небо рассекали не только «боинги» с «аэрбасами», но и собственные надежные и современные воздушные корабли, конкурентные американским и европейским.

Один из самых опытных российских политиков вспомнил и свой опыт работы в Турции, где уже в 60-х годах прошлого века он наблюдал, как строят отличные дороги — и это помогало развиваться остальным отраслям экономики: «Хорошие дороги важны еще и потому, что воодушевляют людей».

Но Турция — достаточно компактная страна. У нас же она — самая большая и протяженная в мире. Наши расстояния — с одной стороны, преимущество, с другой — проклятье. По мнению Жириновского, для лучшего и скорейшего развития федеральной транспортной системы неплохо было бы объединять соседние регионы. И вместо восьми десятков субъектов оставить около сорока. А население большинства таких регионов будет составлять до 5 миллионов человек. Так и управлять будет проще, и ресурсы объединять, и точечно направлять, в частности, на транспортные проекты. Да и зарабатывать самим станет легче. Первыми, кто «напрашивается» на объединение, Владимиру Вольфовичу видятся обе российские столицы с «примыкающими» областями — насколько легче станет тянут дороги через такие укрупненные регионы, где не четыре начальника решают вопрос, а два или один!

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ!

Что касается автострад, Жириновский, который часто и много курсирует по стране, не мог не отметить важную вещь, о которой знает каждый автолюбитель, который хотя раз в год выезжает из своего города по федеральный трассе в город соседний

- Только в России есть нерегулируемые переходы на загородных трассах шире 2 полос, - подчеркнул лидер ЛДПР,- Из-за этого происходит множество аварий, в которых гибнут и калечатся люди. Нужно повсеместно заменять наземные пешеходные переходы подземными или надземными.

Также он поддержал инициативу МВД о том, что у тех, кто садится за руль пьяным, конфисковывали автомобиль.