- Владимир Вольфович наконец-то мы дождались определенности: названа дата голосования по поправкам в Конституцию.

- Люди истосковались по общественно-политическим мероприятиям. Потому что после Нового года у нас ничего не было. Отпраздновали, провели каникулы, а уже в феврале пошли сигналы по пандемии. И в марте вообще все закрылись, вся Европа.

Голосование людей воодушевит.

24 июня тоже хороший праздник пройдет – отложенный парад в честь победы в Великой Отечественной войне. Но он все-таки ограничен крупными городами и не все смогут поучаствовать в этом событии.

А голосование – это для всех. В самых глухих уголках страны пройдет. Каждый сможет ощутить себя частицей огромной страны России. Мы не выбираем ни президента, ни депутатов, ни губернаторов. Мы будем голосовать за политические правила поведения общества, государства. Будет точнее обозначено, кто руководит страной, какие имеет полномочия. Это должно вселять в людей оптимизм и создавать хорошее настроение.

Владимир Жириновский: «Голосование по поправкам в Конституцию людей воодушевит, они уже соскучились по таким политическим событиям»

- Что именно, Владимир Вольфович?

- То, что поправки улучшают основной закон страны, права граждан расширяют. И социальные проблемы учтены – например, устанавливается, что пособие по безработице должно быть не ниже минимальной оплаты труда. Индексация пенсий – не реже раза в год.

Впервые заложено в Конституцию через поправки то, чего люди ждали. Даже про русский язык, как язык государствообразующего народа, будет вписано в Конституцию, если большинство проголосует «за».

Будет больше положений про прокуратуру, Совет Безопасности, парламент, президента, Госсовет.

Я не вижу минусов, чтобы сказать, что что-то там в Конституции может ухудшить положение народа. Ничего не ухудшает.

- Да, такое событие в жизни не часто случается.

- Кстати, для многих, кто пойдет 1 июля голосовать, это будет их первая Конституция. Прежняя редакция была принята 26 лет назад, 12 декабря 1993 года. Каждый, кто придет в первый раз и поддержит Конституцию, будет считать ее своей.

Поэтому я не понимаю психологию тех, кто, может быть, не захочет пойти. Бывает иногда, люди игнорируют такие события. Ну, тогда он, получается, анархист какой-то.

Конституция – это же паспорт страны нашей, как вы можете отвергать?

Вот брак надо регистрировать? Надо. Иначе это будет сожительство. А когда есть регистрация, то у вас по отношению друг к другу и права, и обязанности есть. Так и с Конституцией – отношения надо узаконить.

- Кстати, в этот раз голосование вообще будет особенным: сделать это можно будет не в один день, как обычно, а в течение целых 6 дней. Эпидемия вынудила пойти на такие новшества.

- Да, впервые произойдет такое. Можно будет прийти на участок начиная с 25-го июня. Ну, это сделано, чтобы не собирать много народу единовременно, чтоб контактов у людей меньше было.

И желательно, чтобы урны для голосования выставили во дворах школ, где есть пустое пространство. Там же особой мебели не надо. Стол, стул, журнал учета избирателей и кабина для голосования.

Погода обещает быть хорошей.

Взял бюллетень, паспорт показал, пошел в кабину, проголосовал, опустил бюллетень в урну. И пошел домой. И не будет никакой проблемы. Ни столпотворения, ни очереди, ничего.