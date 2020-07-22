Владимир Жириновский: Фургал собирался уволиться во вторник. Зачем вы на него надели наручники в четверг?

В эту среду Госдума провела последнее заседание перед каникулами. К депутатам с отчетом приехал премьер Михаил Мишустин. После его выступления к трибуне вышел глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он обратился с кипящей хабаровской толпе. Попросил поддержать нового главу Михаила Дегтярёва.

— Мы уважали Фургала, не беру историю, что было 15 лет назад. Мы благодарны, что руководство страны туда (в Хабаровск, - ред.) направило представителя ЛДПР. И он сегодня выходит и идёт пешком по городу. А не в сопровождении ГИБДД, ФСО и всех остальных. Не как Ельцин - один раз в поликлинику зашёл, один раз в магазин. И его избрали президентом. Фальшивка была, — сказал он.

Жириновский признался, что арестованный экс-губернатор Сергей Фургал собирался уволиться незадолго до задержания.

— Губернатор собирался уже во вторник писать заявление по собственному желанию. Все это знали. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. И давай - скрутим. Он летел в Москву. Летел ко мне, я его уговорил, — прокричал глава ЛДПР.

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