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Владимир Жириновский - о бандеровцах с Западной Украины: «Нужно было произвести замену населения, полная зачистка»

17 декабря 2018, 01:24  •  64 • В России

В воскресенье в ресторане русской кухни «Петрушка» прошла презентации книги бизнесмена и финансиста Александра Лебедева «Погоня за украденным триллионом» — о том, как нечистые на руку банкиры выводят на Запад баснословных деньги, принадлежавшие вкладчикам их собственных банков.

Почётным гостем вечера стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Который в беседе с «КП» поделился мнением о ситуации на Украине (где днём ранее состоялся так называемый «Объединительный собор», на котором лидер незалежной Пётр Порошенко без особых успехов попытался создать полностью подконтрольную себе «карманную церковь»).

Комментарий об украинских делах Владимир Вольфович начал достаточно жёстко, пожалев об упущенном историческом шансе раз и навсегда покончить с бандеровщиной на Западной Украине в середине прошлого века:

— Нужно было понимание сути людей. На Западе [Украины] нужно было произвести замену населения. Полная зачистка населения, всё переносят за Урал, — предложил Жириновский, имея в виду время присоединения этого региона к СССР после 1939 года. — Туда направить только войска, в специальные поселения такие. Как казаков держали на юге против басурман. Так на Западе [Украины] нужно было провести замену населения, чтоб никакой Галиции не было. Всех переселить надо было. И проблемы не было бы. А мы оставили там население враждебное, с которым весь Запад работает.

О потенциальных террористах из Незалежной

— Простые украинцы не виноваты, они верят красивой обёртке. Но — поймут люди, всё равно. Армия на Украине небоеспособна. Русские офицеры повернут оружие против Порошенко. Армия ненадёжна, никогда воевать по-настоящему не будет. Из тюрем понабрали ребят: «Мы тебе срок скостим, соверши диверсию против России»… А они ведь похожи на нас внешне, могут приехать, устроиться тут и теракт организовать.

О «разъединительном соборе» в Киеве

— Нигде в христианском мире светская власть не участвует в церковных делах. Это запрещено конституциями всеми. Но власть на Украине безнравственная. Они критиковали Януковича: «проворовался, оффшоры завалил деньгами». Но эти-то — ещё хуже! Они хотя бы чуть-чуть честнее были! Говорят: «Янукович-то украл триллион долларов, а мы всего сто миллиардов». Слушайте, вы больше уже украли! Разорили Украину окончательно. Все продажные!

Об усталости от однообразия

— Всё это дробление будет продолжаться: дробление церквей, идеологий, экономики, финансов, государств. Каталония выйдет из Испании, баски отделятся, Шотландия. Люди устают от монополий одних и тех же структур. КПСС почему развалилась? Ну сделали бы три партии: консерваторы, социалисты, социал-демократы. Разделились бы так, и на выборах — три кандидата. Люди голосуют, смотрят, кто победит. Но нет — всё один, один!..

О книге Александра Лебедева «Погоня за украденным триллионом»

— Очень хорошая книга, весь тираж 12 тысяч штук уже разошёлся. Её надо в школе изучать, и я сейчас оставшиеся экземпляры возьму, раздам депутатам в Госдуме. Пусть узнают, как деньги из страны утекают.

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