Владимир Зеленский надеется заменить СМС-переписку с ВСУ на перекличку роддомов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро получает смс-сообщения из Генерального штаба ВСУ, где содержатся отчеты о военных действиях на юго-востоке Украины. Подобное президент включил в свою поздравительную речь ко Дню независимости Украины. Со слов президента, каждое его утро начинается с сообщений об операции.

"За прошедшие сутки обстрелов - семь, потерь - две, - сказал Зеленский. - Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелов - ноль. Потерь - ноль".

Кроме того, он добавил, что надеется на появление новой памятной даты на Украине, которая будет связана с окончанием военных действий - будет означать "начало мира", пояснил Зеленский. В этом случае, как продолжил президент, его утро будет начинаться с СМС-сообщения, где будут рассказывать о рождении детей, а не о военных действиях:

"...за минувшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка".