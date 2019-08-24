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Владимир Зеленский надеется заменить СМС-переписку с ВСУ на перекличку роддомов

24 августа 2019, 20:54  •  39 • Политика
Владимир Зеленский заявил, что ему хотелось бы перестать получать сообщения от Генштаба ВСУ. Вместо таких СМС-сообщений он хотел бы наладить утреннюю перекличку роддомов с отчетами о рожденных детях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро получает смс-сообщения из Генерального штаба ВСУ, где содержатся отчеты о военных действиях на юго-востоке Украины. Подобное президент включил в свою поздравительную речь ко Дню независимости Украины. Со слов президента, каждое его утро начинается с сообщений об операции.
"За прошедшие сутки обстрелов - семь, потерь - две, - сказал Зеленский. - Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелов - ноль. Потерь - ноль".
Кроме того, он добавил, что надеется на появление новой памятной даты на Украине, которая будет связана с окончанием военных действий - будет означать "начало мира", пояснил Зеленский. В этом случае, как продолжил президент, его утро будет начинаться с СМС-сообщения, где будут рассказывать о рождении детей, а не о военных действиях:
"...за минувшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка".
Ни слова о том, что конфликт на юго-востоке Украины продолжается с подачи властей Киева, Зеленский говорить не стал. Известна позиция нового президента о желании прекратить войну на юго-востоке, однако и с приходом к власти Владимира Зеленского Минские соглашения не выполняются.

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