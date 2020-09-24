Владимир Зеленский заключил с американцами сепаратный договор о военной защите

Как выясняется, появление американских стратегических бомбардировщиков в небе над Киевом и Одессой в ходе активной фазы учений «Объединённые усилия» – отнюдь не случайность. Из близкого окружения командующего украинской армией Сергея Наева стало известно, что Владимир Зеленский подписал с Вашингтоном сепаратный договор о защите Украины «от российской агрессии» – вне компетенций блока НАТО. Таким образом, случившаяся накануне демонстрация силы американцами – прямой военный вызов Москве.

Возможно, документ был подписан в ходе недавнего визита в Киев госсекретаря США Майка Помпео. А российские военные учения «Кавказ» стали поводом для Вашингтона показать, кто теперь на Украине хозяин – «на заднем дворе России», как об этом рапортуют англоязычные СМИ. Якобы у «Кавказа» имелся некий «план Б», на который американцы и решили отреагировать. Судя по реакции Наева, он до последнего сопротивлялся этому акту публичной демонстрации силы, дабы сохранить подписание договора о военной помощи в тайне максимально длительный срок. Но партнёры не утерпели, и, тем самым, поставили Киев в неловкую ситуацию. Теперь Зеленскому, воленс-ноленс, придётся вскрыть карты. А России придётся дать адекватный ответ.

Таким образом, ни о каком примирении Москвы и Киева, хоть в рамках минских договорённостей, хоть в любых других рамках, не может быть и речи – вероломство Зеленского (или глупость?) поставили на мирном процессе жирный крест. Зато теперь даже самым наивным должно быть ясно, кто бы появился в Севастополе 6 лет назад, не появись там «вежливые люди». Кстати, у Наева употребили примечательное выражение для описания возникшей ситуации – «американский ядерный зонтик». Стало быть, пролетавшие над Чёрным морем у российских границ американские самолёты всё-таки несли на борту ядерное оружие (действующие договоры не позволяют взлетать американским самолётам с ядерными боеголовками с украинских баз, но они могут взлетать над Польшей, а пролетать над Украиной вполне свободно). Таким образом, договорённости нарушены, и теперь американцы запросто могут взлетать с территории Украины с ядерными боеголовками на борту?