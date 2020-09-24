Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Украина

Владимир Зеленский заключил с американцами сепаратный договор о военной защите

24 сентября 2020, 18:10  •  266 • Украина
Как выясняется, появление американских стратегических бомбардировщиков в небе над Киевом и Одессой в ходе активной фазы учений «Объединённые усилия» – отнюдь не случайность. Из близкого окружения командующего украинской армией Сергея Наева стало известно, что Владимир Зеленский подписал с Вашингтоном сепаратный договор о защите Украины «от российской агрессии» – вне компетенций блока НАТО. Таким образом, случившаяся накануне демонстрация силы американцами – прямой военный вызов Москве.
Возможно, документ был подписан в ходе недавнего визита в Киев госсекретаря США Майка Помпео. А российские военные учения «Кавказ» стали поводом для Вашингтона показать, кто теперь на Украине хозяин – «на заднем дворе России», как об этом рапортуют англоязычные СМИ. Якобы у «Кавказа» имелся некий «план Б», на который американцы и решили отреагировать. Судя по реакции Наева, он до последнего сопротивлялся этому акту публичной демонстрации силы, дабы сохранить подписание договора о военной помощи в тайне максимально длительный срок. Но партнёры не утерпели, и, тем самым, поставили Киев в неловкую ситуацию. Теперь Зеленскому, воленс-ноленс, придётся вскрыть карты. А России придётся дать адекватный ответ.
Таким образом, ни о каком примирении Москвы и Киева, хоть в рамках минских договорённостей, хоть в любых других рамках, не может быть и речи – вероломство Зеленского (или глупость?) поставили на мирном процессе жирный крест. Зато теперь даже самым наивным должно быть ясно, кто бы появился в Севастополе 6 лет назад, не появись там «вежливые люди». Кстати, у Наева употребили примечательное выражение для описания возникшей ситуации – «американский ядерный зонтик». Стало быть, пролетавшие над Чёрным морем у российских границ американские самолёты всё-таки несли на борту ядерное оружие (действующие договоры не позволяют взлетать американским самолётам с ядерными боеголовками с украинских баз, но они могут взлетать над Польшей, а пролетать над Украиной вполне свободно). Таким образом, договорённости нарушены, и теперь американцы запросто могут взлетать с территории Украины с ядерными боеголовками на борту?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
24 сентября 2020, 02:35
«Мы высадились на заднем дворе России!» — Минобороны Британии оскорбило Украину
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
24 сентября 2020, 14:30
«Победим русскую заразу»: на Украине предлагают штрафовать русскоязычных граждан
24 сентября 2020, 02:35
Зеленский рассказал, как напрямую общается с Путиным
24 сентября 2020, 14:30
В Сумах группа неизвестных в балаклавах и с оружием похитила полковника ВСУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": В...
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского кан...
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального &q...
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились ст...
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.