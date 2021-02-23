Владимир Зеленский вывел Украину из двух соглашений СНГ об авиации

Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Украина вышла из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве. Решение подтверждено указом, опубликованном во вторник, 23 февраля, на сайте президента страны. Как отмечено в документе, Украина больше не намерена следовать пунктам соглашений, подписанных 25 декабря 1991 года в Минске и 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Теперь Министерство иностранных дел Украины должно уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства, согласно процедуре - "в установленном порядке".

Значит ли выход из соглашений отказ от использования воздушного пространства СНГ, пока неясно.