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Владимир Зеленский вынужден выполнить условия «Минска-2», но выполнить их он боится

17 июня 2021, 13:35  •  351 • Украина
Уже этим летом Зеленский попытается переложить ответственность за исполнение (точнее, неисполнение) минских соглашений с себя на своих избирателей, проведя всеукраинский референдум. По мнению депутата Верховной Рады от «слуг народа» Александра Дубинского, «референдум может быть объявлен на день независимости Украины» – 24 августа. Понимая, что выполнить условия «Минска-2» – разделить страну надвое, Зеленский попытается максимально дистанцироваться от процесса, в надежде сохранить личную власть.
Украинская власть небезосновательно полагает, что в минских соглашениях, как в кощеевом яйце, таится гибель унитарного государственного уклада страны. И их реализация взорвёт унитарное устройство Украины, подобно бомбе. Ибо вслед за Донбассом, отвоевавшим себе целый ряд прав, и другие регионы постараются максимально перетянуть одеяло полномочий и преференций на себя. Таким образом, выполнение минских соглашений фатально для украинского государства в его нынешнем виде. Разумеется, если соглашения будут выполняться согласно их букве – без правок и купюр.
Депутат Дубинский полагает, что «подобный референдум и, тем более, его результаты, станут серьёзнейшим испытанием для стабильности в стране. Несомненно, этот сценарный ход позволит спасти (тут депутат употребил слово, которое мы привести не рискнём – ред.) актёров «Квартал-95», пытающихся сыграть власть, но ненадолго». Сложность задачи заключается в том, продолжает Дубинский, что Порошенко уже отыграл единственно возможный вариант, при котором реализацию «Минска-2» откладывали в долгий ящик (реализации картинно противился «Народный фронт», входивший во властную коалицию, – теперь, как известно, коалиции нет, а «слуги народа» единолично пользуются всей полнотой власти). В общем, имитировать процесс, как это с успехом делал Порошенко, Зеленский не сможет.
Как бы там ни было, российско-американский саммит фактически подвёл черту под попытками Украины переписать минские соглашения и выполнять их в том виде, в котором это было выгодно Киеву. Соглашения придётся выполнять в их нынешнем виде. Посмотрим, что из этого выйдет.

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