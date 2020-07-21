Владимир Зеленский выдвигает в мэры Одессы КВН-щика Олега Филимонова

Забавная новость, которую нам подтвердили в администрации президента Украины – «слуги народа» вознамерились обойти ненавистного им мэра Южной Пальмиры Труханова, задействовав в гонке популярного комика Олега Филимонова. Интрига этой истории в том, что Филимонов – в прошлом «пособник крымских сепаратистов» из колыбели президента Мешкова, ассоциации «Импэкс-55-Крым», не пропускавший ни одних «майских улыбок» и ни одной «золотой осени», спонсором которых выступал глава «Импэкса» Валерий Аверкин.

Филимонов и его «джентльмены» в девяностые буквально «прописались» в Крыму, популяризируя «Импэкс» и Юрия Мешкова. С тех пор Филимонова на Украине стали считать «пророссийским». Но, по всей видимости, за эти годы, то ли с артистом произошла некая трансформация сознания, то ли вся его любовь к Мешкову имела денежную подоплёку – миллионер Аверкин популярным артистам денег не жалел. В своё время Филимонов выступал против дубляжа фильмов на украинском языке (видимо, как совладелец одесского кинотеатра имени Уточкина). Но недавно Зеленский присвоил звезде КВН звание народного артиста Украины и, возможно, Филимонов решил пересмотреть свои взгляды. Кандидатура Филимонова уже прошла согласование в президентской администрации, и вопрос с его участием в избирательной гонке, таким образом, решён.

Правда, отнюдь не факт, что комик обойдёт Труханова, которого поддерживают практически все «реальные» местные элиты, от бывших «регионалов» и некоронованного короля Одессы Кивалова до бандитов. К тому же, Филимонову наверняка припомнят его выступления перед карателями АТО. Он, конечно, не крыл российское руководство на чём свет стоит, как его коллега Зеленский во время аналогичных выступлений, но сам факт его «прогиба» одесситам, пережившим трагедию 2 мая 2014 года, пожалуй, не придётся по вкусу.

В то же время, не может не удивлять странная кадровая политика «слуг народа». Ощущение такое, что в их обойме – одни только клоуны, КВН-щики и прочие скоморохи. Комедиант Гевко баллотируется в мэры Тернополя, комедиант Сивохо пытается примирить воюющие стороны на Донбассе, а комедиант Зеленский продолжает создавать видимость президента страны.