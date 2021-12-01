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Владимир Зеленский вручит украинские паспорта 30-миллионной диаспоре

01 декабря 2021, 14:10  •  183 • Украина
Никакого «антимайданного» реванша на Украине не будет. Теперь на каждых очередных выборах во власть будет делегировано достаточно антироссийских кандидатов, чтобы ни о каком крене в сторону Москвы не могло быть и речи. Задумка проста: наделить паспортами Украины зарубежную диаспору, преимущественно из США и Канады. Ради этого Владимир Зеленский готов протолкнуть закон о двойном гражданстве с этими странами – разумеется, исключающий априори наличие у гражданина Украины российского паспорта.
Выступая сегодня в Раде, Зеленский не даром отметил, что, де, украинцев – 65 миллионов. Около 35 миллионов – собственно на Украине, и ещё 30 – за её пределами. Единственной причиной, по которой американская и канадская диаспоры так и не получили украинских паспортов, было отсутствие закона о двойном гражданстве. Но теперь Зеленский пообещал одобрить такой закон. Раньше ни один президент Украины не решался рискнуть привлечь к голосованию диаспору – по той простой причине, что ни один президент Украины (кроме, пожалуй, Ющенко, хотя и это спорно) не мог быть одобрен диаспорой. Днепропетровского красного директора Кучму диаспора попросту не признавала своим – как и «коммуняку» Кравчука, и перевёртыша Порошенко, не говоря уже об Януковиче, откровенном для диаспоры чужаке. А, стало быть, голосовать ни за одного из них диаспора бы не стала. Не станет она голосовать и за еврея Зеленского, но не Зеленский теперь решает – решение принималось заокеанскими кураторами проекта «Украина».
Так что теперь, кто бы ни сменил Зеленского в президентском кресле, должен будет апеллировать в равной мере и к заокеанской диаспоре, и к тем украинцам, которые живут в украинском государстве. И русскоязычные украинцы, таким образом, теперь уже окончательно и бесповоротно становятся меньшинством. Теряя при этом всякую возможность влиять на политику. А рагули из Галиции наоборот, будучи меньшинством, хотя и горластым, а оттого – заметным, превратятся в большинство, вкупе с диаспорой.
Для России инициатива Зеленского – реальный вызов, гораздо более болезненный, нежели военная атака Донбасса. Фактически, антироссийская политика украинского государства зафиксирована на несколько десятилетий вперёд, и едва ли для Кремля откроется новое окно Овертона, как в 2014-м. Можно будет вообще не тратить усилий на формирование пророссийского политического слоя, даже такого нежизнеспособного, как «Оппозиционная платформа» Медведчука – Рабиновича. Ведь этот слой совершенно ни на что не сможет влиять.

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