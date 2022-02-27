Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
Главная / Политика

Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией

27 февраля 2022, 11:15  •  617 • Политика
Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии переговоры России и Украины не состоятся.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры в Белоруссии. Заявление последовало уже после того, как делегация России прибыла в Гомель - об этом Царьград сообщал ранее.
В очередном своём видеообращении Зеленский говорит, что украинская сторона рассчитывает на организацию встречи на других площадках.
В стране, с территории которой не летят ракеты, - сказал Владимир Зеленский.
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Зеленского остаётся прежней: никаких ультиматумов, только только реальные переговоры. Словом, Киев вновь забалтывает переговорный процесс.
Тем временем в Минобороны ранее подтвердили, что в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


617
Источник
Похожие новости
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 01:55
Русские без "шенгена": Захарова объяснила, против кого на самом деле санкции
27 февраля 2022, 07:45
В Германию из России самолёты тоже летать не будут — так написал немецкий журналист
27 февраля 2022, 11:15
Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднад...
27 февраля 2022, 09:30
Провалы в информационной войне недопустимы!
27 февраля 2022, 07:06
Геополитический вызов: как в МИД России ответили на возможное принятие Финляндии и Шв...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
24 февраля 2022, 10:55
Боевые корабли Китая вторглись в территориальные воды Тайваня
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.