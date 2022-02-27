Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии переговоры России и Украины не состоятся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры в Белоруссии. Заявление последовало уже после того, как делегация России прибыла в Гомель - об этом Царьград сообщал ранее.

В очередном своём видеообращении Зеленский говорит, что украинская сторона рассчитывает на организацию встречи на других площадках.

В стране, с территории которой не летят ракеты, - сказал Владимир Зеленский.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Зеленского остаётся прежней: никаких ультиматумов, только только реальные переговоры. Словом, Киев вновь забалтывает переговорный процесс.

Тем временем в Минобороны ранее подтвердили, что в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.