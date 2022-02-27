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Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией
27 февраля 2022, 11:15 • 617 • Политика
Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии переговоры России и Украины не состоятся.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры в Белоруссии. Заявление последовало уже после того, как делегация России прибыла в Гомель - об этом Царьград сообщал ранее.
В очередном своём видеообращении Зеленский говорит, что украинская сторона рассчитывает на организацию встречи на других площадках.
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Зеленского остаётся прежней: никаких ультиматумов, только только реальные переговоры. Словом, Киев вновь забалтывает переговорный процесс.
Тем временем в Минобороны ранее подтвердили, что в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.
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