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Владимир Зеленский уже в ближайшие часы встретит Сенцова и моряков в аэропорту - СМИ

30 августа 2019, 06:54  •  233 • Политика
В Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными и, более того, по версии источников, Владимир Зеленский уже в ближайшие часы встретит Сенцова и моряков в воздушной гавани. О подготовке работы сообщили СМИ.
Самолет с заключенными, переданными Россией для обмена, в ближайшие часы прибудет в киевский аэропорт "Жуляны", пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. По версии собеседников издания, встречать борт должен президент Украины Владимир Зеленский.
На самом деле, эту информацию ранее тиражировали и на уровне Верховной рады. Так, сотрудница парламента Анна Исламова на личной странице в социальной сети Facebook сообщала, что обмен - вопрос решенный, все договоренности достигнуты, а на Украину возвращаются и моряки, и сотрудники СБУ, которые были задержаны в ходе украинской же провокации в Керченском проливе. Кроме того, по версии Исламовой, в Киев прилетит Олег Сенцов - также в списке были Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка сделал репост подобного сообщения.
Добавим, как рассказывал ранее адвокат Александра Саттарова - в прошлом бойца специального подразделения "Беркут", Игорь Свиницкий, обмен состоится 28 и 29 августа. Впрочем, уже в среду, 28 августа дата была перенесена.
Фото: www.facebook.com/rouslan.riaboshapka.

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