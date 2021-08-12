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Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской обладминистрации

12 августа 2021, 17:10  •  200 • Украина
Сбежавший в Италию Аваков многим мнился бессменным и непотопляемым даже после его увольнения с министерского поста. Реальность же оказалась совершенно иной – вчера Зеленский отправил в отставку Айну Тимчук, «гревшую место» харьковского мэра то ли для самого Авакова, то ли для кого-то из его ставленников. Так или иначе, уже понятно, что Игорю Терехову, исполняющему обязанности градоначальника «второй столицы», осенью не переизбраться. Эксперты гадают, кому же теперь Зеленский «отдаст» Харьков.
Судачат, что, де, Зеленский заключил пакт с популярным у харьковчан Михаилом Добкиным. О чём же они договорились? О неучастии Добкина в выборах? Или, напротив, о поддержке его кандидатуры офисом президента и «слугами народа»? Предвыборную кампанию Добкин ведёт довольно-таки пассивно, явно в расслабленном режиме, воздерживаясь от критики своих оппонентов и уж тем паче не критикуя Зеленского и его «слуг» (хотя раньше он за словом в карман никогда не лез). Те, кто разбирается в предвыборном раскладе, рассуждают так: у Зеленского проблема с опытными кадрами. Поддержать Терехова, поставленного Аваковым, – не вариант. Отправить на выборы кого-то из «слуг», чьи имена на слуху, – тоже. Харьковчане едва ли поддержат такого кандидата при их крайне скептическом отношении к «слугам» вообще и к Зеленскому в частности. А поддержать Добкина – беспроигрышный вариант. Во-первых, его любят харьковчане, справедливо считая лучшим преемником покойного Кернеса, с которым они не только дружили, но и вместе работали. Во-вторых, за Добкиным нет какой-то определённой политической силы – он как бы равноудалён и от Медведчука, и от бывших «регионалов». Таким образом, избрание Добкина градоначальником будет лишь на руку Зеленскому.
А вот Авакову, похоже, возвращаться на Украину больше незачем. В МВД практически не осталось его креатур, на днях уволили главу киевской полиции. А теперь ещё и Айну Тимчук. Кроме того, СБУ разогнало «ручных патриотов» Авакова из «Азова» и «Нацкорпуса» – и хотя их вождь Андрей Билецкий грозит Зеленскому всевозможными карами, никакой особой угрозы лишённые финансирования и деморализованные нацисты для властей больше не представляют. За Аваковым не было никакой политической силы (во власть он попал в составе «Народного фронта» Арсения Яценюка, от которого ничего не осталось и в помине), которая могла бы теперь его поддержать. Так что нет больше в украинской политике никакого Авакова.

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