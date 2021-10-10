Владимир Зеленский тушит коррупционный скандал политическим кризисом

На Украине опять политический кризис. «Слуги народа» своеобразно поздравили с днём рождения спикера Рады Разумкова, спровадив его в отставку. Я вернусь, посулил отставник, президентом! Хотя это вряд ли – ещё ни одному спикеру-фрондёру, даже мастодонтам Морозу и Литвину, не удавалось возглавить страну. Зато оба вновь становились спикерами – при других президентах.

Сюжет: Украинский кризис

За отставку спикера проголосовали 215 «слуг» из 245. А нужно было как минимум 226 голосов. Мобилизовать «слугам» пришлось даже оппонентов из «Батькивщины» (хотя сама Юлия Тимошенко мало того что не проголосовала за отставку, так ещё и посулила Разумкову свою поддержку). И даже не спрашивайте, что «слуги» посулили взамен, – всё равно не поверите. Монобольшинство «слуг», таким образом, не смогло устранить Разумкова без посторонней помощи – а это значит, что фактически у президентской фракции сегодня нет простого большинства в Раде. Что автоматически ставит вопрос о создании правящей коалиции. Если же таковая не создастся, по закону через месяц следует распустить Раду и назначить внеочередные парламентские выборы. Но создать коалицию – это совсем не то, что мобилизовать фракции для разового «решения вопроса». Ни «Батькивщина», ни «Голос» в коалицию со «слугами» не пойдут, не говоря уже об ОПЗЖ Медведчука – Рабиновича и «Европейской солидарности» Порошенко (за отставку Разумкова эти фракции не подали ни одного голоса). А две депутатские группы – «За будущее» и «Доверие», войдя в коалицию, потеряют свободу манёвра, позволяющую им зарабатывать баснословные деньги, ситуационно подыгрывая разным группам влияния. Не выходит у «слуг» коалиция, как ни крути.

Кидала по жизни

Было у Зеленского два маститых поводыря, поднаторевших в политике, которые, собственно, и сделали его президентом – за деньги олигарха Коломойского. Звали их Андрей Богдан и Дмитрий Разумков. То, как Зеленский отблагодарил их за верную службу, характеризует президента Украины лучше всяких слов. Но одно дело – «кинуть» старого друга, с которым ты не сошёлся во мнениях. Иной коленкор – «кинуть» высокого покровителя. Вначале Зеленский побил горшки с американцами – не отправил в отставку шефа своей администрации Ермака, как того требовал Госдеп, не выдал заокеанской Фемиде Коломойского и, мало того, ограничил влияние «центров силы» Вашингтона на Украине в лице НАБУ и САП. Американцы утёрлись, но сделали всё, чтобы в мире заметили, как Белый дом отвернулся от Киева (неудачные вояжи Зеленского в США, отказ в военных поставках и политической поддержке в противостоянии с Кремлём и т.п.). Одновременно Ермак и Зеленский пытались найти себе новых высоких покровителей и даже определились, кто ими может стать (встреча Зеленского с руководством британской разведки в Катаре поначалу воспринималась многообещающе). Но и здесь что-то пошло не так (по слухам, Ермак «кинул» Лондон в вопросе строительства военной базы в Николаеве, на мощностях закрытого судостроительного завода). Итогом недовольства обманутых англичан и стала недавняя публикация «досье Пандоры», подготовленная не столько окружением Сороса, сколько британскими спецслужбами. По сути, с Зеленского «сбили корону», ведь он шёл на президентские выборы, акцентируя тему офшорных делишек Петра Порошенко, ускользавшего от уплаты налогов на Украине, и тем самым попирая одну из базовых западных ценностей – обязательную для любого политика финансовую дисциплину. На поверку же оказалось, что Зеленский и его окружение (даже глава СБУ Баканов!) точно так же ускользают от уплаты налогов, как и Порошенко, которого они же некогда разносили за это в пух и прах.

Как выяснилось, ещё до вступления в должность президента Зеленский владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. А за месяц до победы на выборах, в апреле 2019 года, он продал долю в компании Maltex своему другу, деловому партнёру и первому помощнику Сергею Шефиру. Ну как продал. Это ещё большой вопрос. Скорее дал подержать. Это раз. А два – Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского, что вообще-то запрещено.

Таким образом, после публикации «досье Пандоры» избиратель поставил знак равенства между Зеленским и Порошенко, а значит, ни о какой 73-процентной поддержке не может идти и речи. Сегодняшний реальный рейтинг доверия Зеленскому – на уровне рейтинга Порошенко весной 2019 года.

Осенью Раду, похоже, всё-таки разгонят. Очередные выборы – в октябре 2023-го. К этому времени рейтинги «слуг» упадут ниже плинтуса и ни о каком массовом переизбрании нельзя будет и помыслить. А при такой нелояльной Раде Зеленскому нипочём не выиграть президентские выборы в 2024-м

Мэрская история

Всё это ведёт к одному – этой осенью Раду, похоже, всё-таки разгонят. Мотив у Зеленского такой: очередные выборы – в октябре 2023-го. Понятно, что к этому времени рейтинги «слуг» упадут ниже плинтуса и ни о каком массовом переизбрании нельзя будет и помыслить. А при такой нелояльной Раде Зеленскому нипочём не выиграть президентские выборы в 2024-м. Значит, позарез нужны досрочные выборы в Раду, и чем быстрее, тем лучше – пока не обрушился рейтинг.

Но «слуги», зачищая важнейшую для себя законодательную площадку, всё же несколько увлеклись. На прошлой неделе генпрокуратура, САП и НАБУ в едином порыве выписали пять подозрений одесскому градоначальнику Геннадию Труханову. Уголовные дела возбуждены по мотивам земельных афер окружения Труханова на 533 млн гривен (20 млн долларов примерно). Но генпрокурор Ирина Венедиктова инициировала преследование Труханова по просьбе главы президентского офиса Андрея Ермака вовсе не затем, чтобы схватить якобы проворовавшегося на торговле землёй Труханова за руку. В этом сюжете всё тоньше. На днях «Нафтогаз Украины» взвинтил цену на газ для предприятий до 45 гривен (с постоплатой за октябрь). Чем это грозит, даже гадать не надо – остановкой энергоёмкой промышленности, резким скачком цен и т.п. При этом оплату за газ вывели за рамки госбюджета и полностью переключили расчёты даже не на областные администрации, а на местные муниципалитеты. Сделав крайними мэров. Мэры, само собой, возмущаются, но резких движений не сделал пока никто, кроме Труханова, публично пообещавшего, что за всю Одессу заплатит лично Зеленский из собственного кармана. При этом у Труханова уже появились сторонники. И возглавляет их не кто-нибудь, а киевский градоначальник Виталий Кличко.

Потому следующим «на выход» готовят Кличко, признался накануне своей отставки спикер Рады Разумков. В кулуарах уже шепчутся о той, кто его сменит. Это прима «Квартала-95» Елена Кравец. Причём у истории есть особая подоплёка. На днях случился скандал с участием «придворного банкира» Зеленского Евгения Мецгера, спровоцировавшего драку охранников Укрэксимбанка с журналистами. Супруга банкира, Юлия Мецгер, – близкая подруга Елены Кравец. Именно Кравец познакомила Мецгера с братьями Шефир, подбиравшими кандидата на должность главы Укрэксимбанка. Так в одночасье никому не известный Мецгер возглавил один из ключевых банков Украины.

Теперь Зеленский предложил Кравец подумать о должности главы Киевской городской государственной администрации – сразу после того, как законодательно будет решён вопрос о разделении власти в столице. На это, по слухам, может уйти две-три недели. Если, конечно, «слуги» сработают столь же напористо, как и в вопросе отставки спикера Рады. Однако есть основания предполагать, что Разумков с Кличко и Трухановым, с которыми у него давно наладились особые отношения, не станут сидеть сложа руки, дожидаясь, пока им окончательно не перекроют кислород.

Говорить о перипетиях украинской политики можно долго. Однако нельзя не обратить внимания на главное: если каждый из шести украинских президентов фигурировал в коррупционных скандалах и не было ни одного, чьи руки бы не крали, как выразился однажды Виктор Ющенко, то, может, как пошутил однажды Михаил Жванецкий, нужно что-то подправить в консерватории?