Владимир Зеленский создаёт «Конгресс региональных властей» – подобие российского Совета Федерации

Новая инициатива Зеленского и его верных «слуг», идущая вразрез с конституцией страны – замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко собирает двухпалатный «конгресс», куда, по задумке Зеленского, войдут главы областных государственных администраций и местных советов, а также руководство территориальных общин – «громад». Интрига же в том, что формируют «конгресс» хотя и незаконно, но в пожарном порядке – слишком в последнее время усилилось противодействие региональных элит киевскому напору.

Украинские регионы успели настолько обособиться, что в Киеве стали серьёзно опасаться за сохранение унитарного устройства страны. Но если раньше местечковые элиты примирялись в парламенте, то нынешний состав Рады, в который эти самые элиты не попали, не оказывает на регионы ровным счётом никакого влияния. Не слишком влиятельным в этом смысле оказался и офис президента. Региональные власти попросту игнорируют и его руководство, и его распоряжения (что особенно заметно по жёстко фрондирующим Львову, Одессе и Днепропетровску). Таким образом, попытка учредить то ли новый управляющий орган, то ли представительную переговорную площадку с расширенными функциями – иллюстрация управленческого бессилия «слуг народа». У них попросту не получается эффективно управлять страной в конституционной властной конфигурации. Приходится придумывать новые надстройки. Которые, к слову, влетят в копеечку и без того прохудившемуся бюджету страны. На формирование «конгресса» Тимошенко, поговаривают, запросил у Зеленского 50 миллионов долларов – только на «предварительные организационные мероприятия»!

Получил Тимошенко эти деньги или нет, достоверно неизвестно, однако, уже на этой неделе в Хмельницком пройдёт нечто вроде учредительного съезда нового управленческого формирования со смутными полномочиями и отсутствием законодательного базиса. Известно и то, что перед «конгрессом» собирается выступить Зеленский. Ну, а как на происходящее отреагирует Конституционный суд, «слуг народа», похоже, нимало не волнует. «Нынешняя власть управляет страной, оторвавшись и от законодательной базы, и от самой страны», – отреагировала на новость о создании «конгресса» бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. – «Сшивая Украину столь странным образом, вразрез с законодательством, «слуги» её, несомненно, пришьют».