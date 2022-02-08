Владимир Зеленский сорвал встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок

В украинской дипломатии подобных демаршей ещё не было – Зеленский отказался встречаться с Бербок, хотя встреча была запланирована и загодя готовилась. Вслед за Бербок, от встречи с Зеленским отказался глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан – таким образом, Киев играет на разрыв с европейскими кураторами из Берлина и Парижа, намеренно переориентируясь полностью на Вашингтон и Лондон. Означает это то, что вместо мирных увещеваний Старой Европы Киев выбрал накачивание оружием и подготовку к войне.

Сюжет: Украинский кризис

Встречу с Бербок Зеленский отменил, прояснив позицию Берлина касательно сворачивания «Северного потока-2» и поставок оружия Украине. По всей видимости, и с Парижем договориться не выйдет (хотя президент Франции Макрон и был принят Зеленским). А всё потому, что немцы и французы не настроены на военную эскалацию, – в отличие от Вашингтона и Лондона, подзуживающих Киев и накачивающих его оружием. Срыв встречи с Бербок вообще показательный. Но идя на разрыв со Старой Европой, Зеленский рискует не только имиджем «миротворца, страдающего от российской агрессии», но и кредитами, которыми Берлин и Париж его время от времени ссужают. Кроме того, Германия давно ищет повод, чтобы отказаться от антироссийских санкций и поставлять оборудование Москве в том же объёме, что и до крымских событий 2014 года. Теперь такой повод появился – его немцам подарил Зеленский. Канцлер Олаф Шольц наверняка даст отмашку тому же «Симменсу» продолжить работу в Крыму – теперь уже официально. И вряд ли Бербок – после киевского демарша, – станет противиться этим инициативам.

Так или иначе, эпизод с Бербок – иллюстрация дальнейших планов Зеленского. О мире он даже не помышляет – и все его дальнейшие планы связаны с британскими и американскими оружейными поставками. Кроме того, накануне бывший депутат Рады Олег Царёв уточнил число военных советников США и Британии на Украине – по его словам, их уже не тысячи, а десятки тысяч. А это означает, что эскалация на Донбассе, а, может, и в Крыму – дело ближайшего времени. И на мирные инициативы Берлина с Парижем в Киеве уже не обращают никакого внимания.