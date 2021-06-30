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Владимир Зеленский собирает актив «слуг народа», чтобы обсудить закон об олигархах

30 июня 2021, 15:05  •  154 • Украина
Завтрашний день для Зеленского может стать поворотным в его судьбе – на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят законопроект «О предотвращении угроз госбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием особ, имеющих политический и экономический вес в государстве». Таким образом, марионетка, приведённая к власти олигархом Игорем Коломойским и удерживающаяся наверху благодаря его более расторопному сменщику – миллиардеру Ринату Ахметову, по сути, обретает самостоятельность.
Сегодня вечером Зеленский соберёт «слуг народа», чтобы обсудить с ними «законопроект 5599». А завтра днём фракции предстоит принять закон в первом чтении. Не секрет, что спикер Рады Разумков, неуклонно наращивающий свой политический вес не в последнюю очередь благодаря явной поддержке Ахметова и неявной – Коломойского, особым энтузиазмом в этой связи не преисполнен. А немалая часть фракции, в той или иной степени подконтрольная Коломойскому (Александр Дубинский и мажоритарщики), и вовсе будет активно противиться прохождению законопроекта. Поговаривают, что Ахметов даже готов инициировать роспуск Верховной Рады, если документ будет одобрен. Ведь при таком раскладе олигарх полностью потеряет своё влияние на Зеленского, а вместе с этим и бразды правления страной. Формальный предлог для роспуска есть – отсутствие у «монобольшинства» этого самого большинства в парламенте. «Слуги», как известно, не стали создавать коалицию и теперь едва ли смогут подтвердить своё большинство формально, так что в течение месяца, согласно конституции, могут быть назначены внеочередные парламентские выборы, что очень на руку Разумкову. Тут стоит припомнить вчерашнюю заочную пикировку Зеленского и Разумкова на тему формы украинской государственности – парламентско-президентской (как верно указывает спикер) или президентско-парламентской (как полагает глава государства). Для будущего страны это имеет принципиальное значение.
На первый взгляд, у Зеленского нет особых причин ограничивать влияние олигархов. Отошёл в сторону умеющий подавать месть холодной Коломойский, ушёл в тень Новинский, не рискуя разделить судьбу Медведчука, не отсвечивают Хорошковский и Фирташ. Зеленскому не мешают править страной. Но, по всей видимости, марионетку всё-таки что-то беспокоит, точнее кто-то. И это, конечно, Ахметов. В первую очередь. В общем, посмотрим, удастся ли Зеленскому «соскочить» и стать самостоятельной фигурой спустя два года после избрания президентом.

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